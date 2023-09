Il sondaggio Cnn che incenerisce Biden: la repubblicana Nikki Haley vincerebbe con 6 punti di vantaggio

Un sondaggio della Cnn dice quello che tutti sanno negli Usa ma che nessuno ha il coraggio di esplicitare: bocciato dal 67 per cento dei democratici che non lo vogliono più votare, l’attuale presidente Joe Biden sarebbe stracciato nella corsa alle presidenziali del 2024 alla Casa Bianca dall’unica candidata donna, la repubblicana Nikki Halley, ex-ambasciatrice all’Onu.

Se si votasse oggi per le presidenziali Usa, in un ipotetico duello con Joe Biden l’ex-governatrice della South Carolina vincerebbe facile con 6 punti di vantaggio.

Nikki Halley, unica donna in campo nella corsa per la Casa Bianca, al momento è l’unica tra i candidati repubblicani ad avere un netto vantaggio – con il 49% contro il 43% – sul presidente che appare del resto in una posizione molto problematica.

Con un tasso di approvazione al 39%, e il 58% degli intervistati che ritengono che le sue politiche abbiano peggiorato la situazione economica, Biden non entusiasma neanche più gli elettori democratici: il 67% di loro dice che vorrebbe vedere un altro democratico candidato. Una percentuale in salita rispetto al 54% dello scorso marzo.

E all’origine di questa mancanza di entusiasmo ci sono le preoccupazioni per l’età avanzata del presidente ottantenne (il 49%), con il 56% che teme che questa possa compromettere ulteriormente la sua capacità fisica e mentale, già disastrosa. Non c’è giorno che Biden non ne combini una delle sue, con gaffe imbarazzanti che mettono in difficoltà lo staff demolendo la narrazione costruita con fatica attraverso fantasiose operazioni di marketing.

Una percentuale ancora più alta teme che l’età possa mettere a rischio la vittoria elettorale dei democratici (il 60%) o la capacità di Biden, se rieletto, di completare il secondo mandato (il 61%).

“Vinceremo la rielezione, la posta in gioco è troppo alta e gli americani lo sanno”, assicura la vice presidente Kamala Harris, intervistata da Cbsnews, fingendo sicurezza.

E riguardo alle preoccupazioni e timori sull’età avanzata del presidente ottantenne, Harris è sicura che Biden “starà bene”, dicendosi comunque pronta ad assumere le responsabilità da comandante in capo “se necessario”.

In realtà la Harris ne ha combinate perfino più di Biden.

“Io lavoro con Joe Biden ogni giorno – ha continuato – il lavoro fatto dalla nostra amministrazione sotto la guida di Biden ha trasformato le cose. Credo che il popolo americano voglia soprattutto un leader che realizza le cose”. Un discorso vacuo e fumoso che non convince per nulla gli americani. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.