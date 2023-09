Il padre di Saman in aula. Il legale: “Non è un mostro ed è estraneo all’omicidio della figlia”

Shabbar Abbas, il padre di Saman, è entrato nell’aula del processo in cui è imputato per l’omicidio della figlia. A domanda del presidente della Corte d’Assise, ha detto di non voler essere ripreso dai media.

Il difensore: “E’ un uomo provato per l’omicidio di Saman”

“Non è uno show, è un processo: lui è detenuto ed è detenuto per l’omicidio della figlia, e considerazione la situazione è molto concentrata. Chiaramente è una persona emotivamente molto provata, non solo dalla carcerazione, che ha un impatto molto secondario sul suo stato emotivo, ma dal fatto che gli hanno ammazzato la figlia”. Lo ha detto, rispondendo alla domanda sullo stato d’animo del suo assistito, Simone Servillo, avvocato di Shabbar Abbas. La 18enne di origini pachistane, sparì da Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021 e per il suo omicidio sono indagati l’uomo, estradato dal Pakistan la settimana scorsa, la madre, ancora latitante, uno zio e due cugini. Oggi ricominciano le udienze del processo per la morte della ragazza, che si sarebbe opposta a un matrimonio forzato.

“Nessuna forzatura sul matrimonio”

“C’era la richiesta da parte della famiglia con indicazioni di un marito, però Shabbar ha detto chiaramente che anche il dettame islamico non comporta la possibilità per il padre di obbligare la figlia, con la forza, a un matrimonio. Cioè loro danno un’indicazione, poi se i figli non vogliono, non vogliono”. ha detto l’avvocato Simone Servillo. “Quello che posso anticipare è che Shabbar ci ha detto chiaramente che, quando ha avuto un contatto con la famiglia di Saqib(il fidanzato di Saman), ha chiesto se Saqib, considerando le foto che erano uscite con Saman, aveva intenzione serie e se intendeva sposare la ragazza . La famiglia di Saqib ha detto a Shabbar che il ragazzo non avrebbe mai sposato Saman perché lui doveva sposare un’altra donna”, ha aggiunto il legale.

“Discrepanze nelle dichiarazioni del fratello e dello zio della ragazza”

L’avvocato difensore del padre di Saman ha aggiunto che, “stiamo entrando ora nel merito delle dichiarazioni che hanno fatto Ali (il fratello di Saman ) e anche Denmark (lo zio di Saman ). Chiaramente ci sono delle discrepanze importanti rispetto a quella che è la tesi di Shabbar, ma queste discrepanze rilevate dal padre trovano conforto nei filmati”, le parole di Servillo.