Foggia, per l’omicidio della tabaccaia interrogato in questura un nordafricano fermato a Napoli

C’è un sospettato per l’omicidio di Franca Marasco, la titolare della tabaccheria di Foggia uccisa a coltellate lunedì 28 agosto nel suo negozio. I carabinieri hanno identificato a Napoli un uomo e lo hanno portato portato poi in caserma nella città pugliese. E’ un cittadino nordafricano 40enne. L’uomo, su cui si era concentrate le attenzioni degli investigatori, sarebbe stato individuato grazie ad un complesso lavoro di indagine coordinato dalla procura foggiana.

Non solo: gli inquirenti sono convinti che il movente non sia la rapina, dal momento che dal luogo dell’aggressione è stato portato via solo il cellulare della vittima, colpita inoltre con particolare ferocia. La donna nell’ultimo periodo era stata al centro di attenzioni delle quali erano a conoscenza gli investigatori che adesso vogliono fare piena luce sulla natura dell’uccisione.

A trovare Francesca Marasco, colpita a morte da tre o quattro coltellate, era stato un cliente. Entrato nella tabaccheria lo scorso 28 agosto, giorno di riapertura dell’esercizio commerciale dopo le ferie estive. L’arma del delitto, un coltello insanguinato, è stato trovato a pochi metri, abbandonato dall’assassino in fuga.

Un’ondata di indignazione si era levata dopo il delitto della donna. Il commissario cittadino di FdI Mario Giampietro aveva chiesto che il dossier Foggia fosse messo al centro dell’agenda del ministro Piantedosi e aveva invocato più controlli sul territorio.