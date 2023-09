Europee, Gasparri sulla corsa al seggio: dopo Vannacci, Baiardo. Più gli annunci che i voti che prenderanno

Il senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama, Maurizio Gasparri, affida a una nota il commento ironico sulle ultime candidature annunciate per le prossime elezioni europee. Non solo. Nel dirsi contrario all’ipotesi di abbassare la soglia di accesso dal 4 al 3% – «non è una priorità», ha sottolineato l’esponente azzurro nelle scorse ore – sulla possibile modifica delle legge elettorale, su cui potrebbero confrontarsi maggioranza e opposizione, rilancia: «Semmai bisognerebbe portarla al 5», ha detto il senatore di Forza Italia, riferendosi all’annunciata candidatura di Matteo Renzi con la lista “il Centro”.

Gasparri, il commento ironico sugli annunci di candidature per le europee

E proprio sulle candidature alle Europee l’esponente forzista non manca di rimarcare ironicamente le ultime possibili discese in campo. E sottolinea: «Continua la corsa alla politica. Tutti ne parlano male ma tutti vogliono farla. Dopo l’ipotesi di candidatura del generale Vannacci, apprendiamo che si accinge a scendere in campo anche Baiardo, fresco fresco di accuse da parte della Procura di Firenze. Trattasi del noto personaggio legato ad ambienti tutt’altro che trasparenti – scrive Gasparri – che ogni tanto appare in trasmissioni televisive a raccontare cose improbabili. Anche Baiardo, come Renzi e altri, punta al centro».

«Dopo Vannacci si candida Baiardo, attendiamo Tescaroli»

E ancora. «Sono più le discese in campo annunciate, che i voti che potranno raccogliere alcuni di questi personaggi – prosegue l’esponente azzurro –. Dopo Vannacci e Baiardo, attendiamo anche il sostituto procuratore di Firenze, Tescaroli, le cui tesi, come è noto, ci convincono assai poco. E e che da tempo partecipa alla vita politica con narrazioni che giudichiamo scarsamente attendibili». Chiosando in calce: «Un bel duello Baiardo e Tescaroli alle urne finirebbe zero a zero. Ovverosia prenderebbero zero voti a testa. Che sono molto più numerosi di quelli che meritano», conclude il senatore di FI.

Gasparri e la stoccata a Renzi

Sempre a proposito di corsa alla candidatura e di affollamento al centro, solo poco prima della sua nota, Gasparri si era concentrato su Renzi. Sul quale, commentando l’annuncio di ieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma di “Azzurra-Libertà-Ritorno a Everest” – la tre giorni di Forza Italia in programma dall’8 al 10 settembre a Gaeta – ha rilevato: «Se Renzi non ha voti nel Paese si rassegni, e faccia più conferenze in Arabia Saudita».