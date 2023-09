Elon Musk querela l’Anti Defamation League che lo attacca e chiede i danni: ora basta

Elon Musk si ribella alle accuse di razzismo lanciate contro X dalla Anti Defamation League e annuncia di essere pronto e deciso a querelare la storica associazione ebraica contro le discriminazioni la quale starebbe cercando “di uccidere” il suo social (ex Twitter) con false accuse di antisemitismo che hanno spaventato gli inserzionisti.

In una serie di post su X, Musk ha affermato che gli introiti pubblicitari della sua piattaforma sono precipitati del 60%, a causa delle pressioni dell’Adl contro gli inserzionisti.

“Per riabilitare il nome della nostra piattaforma dalle accuse di antisemitismo, sembra non vi sia altra scelta che citare l’Adl per diffamazione, che ironia”, ha scritto Musk.

Secondo il miliardario, il gruppo “ha dimezzato” il valore di X di 22 miliardi di dollari, con “accuse infondate”.

“Gli inserzionisti odiano le controversie”, quindi sono bastate queste accuse per far precipitare gli introiti in Europa e gli Stati Uniti.

“Voglio essere super chiaro. Sono per la libertà di parola, ma contro ogni tipo di antisemitismo”, ha aggiunto.

L’Adl afferma che la sua missione è “fermare la diffamazione del popolo ebraico e assicurare giustizia ed equo trattamento per tutti”.

Secondo l’organizzazione non governativa, i post antisemiti sono aumentati nettamente dopo che Musk ha acquistato Twitter lo scorso ottobre.

Una valutazione condivisa da diverse associazioni per i diritti umani, secondo le quali la filosofia di totale libertà di parola sostenuta dal miliardario ha ridato voce a estremisti, cospirazionisti e discorsi di odio precedentemente esclusi dalla piattaforma.

Secondo uno studio pubblicato in agosto dal gruppo ebraico Community Security Trust (Cst), gli episodi di odio antiebraico online sono aumentati di oltre un terzo nel primo semestre 2023, i due terzi dei quali su X.

Dal canto suo, Musk ha già querelato in agosto l’organizzazione britannica contro l’odio online Center for Countering Digital Hate (Ccdh), con accuse simile a quelle contro l’Adl.