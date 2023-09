Disastroso debutto di Mancini con l’Arabia Saudita (video). Stasera la prima in “azzurro” per Spalletti

Debutto sfortunato per l’ex allenatore della Nazionale italiana Roberto Mancini, alla sua prima partita alla guida dell’Arabia Saudita, sconfitta per 3 a 1 dal Costarica in un amichevole di preparazione alle qualificazioni mondiali. Per l’ex Ct della nazionale e attuale Ct dell’Arabia Saudita, si è trattato di un esordio da dimenticare con una prestazione dei suoi deludente e reti incassate in modo rocambolesco. Per il Costa Rica hanno segnato Francisco Calvo, Manfred Ugalde e Randall Leal. Per l’Arabia Saudita il gol della bandiera è arrivato grazie ad Ali Al-Bulhaihi.

Mancini ko con l’Arabia Saudita, stasera Spalletti debutta con l’Italia

Stasera, intanto, comincia l’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, con una partita subito importante: la trasferta di Skopje contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni a Euro 2024. “Bisogna far riuscire a emozionare tutti gli italiani, siamo la squadra, il gruppo di tutti gli italiani. Oltre a far risultato dobbiamo far nascere questo amore. Detto questo ora siamo i ‘selezionati’ della Nazionale, sarà poi quello che faremo in campo a dire se siamo l’Italia”, ha detto ieri il ct della Nazionale italiana.

Tra gli azzurri mancheranno Federico Chiera gli azzurri mancheranno Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini. “Sono due calciatori importanti ma come ce ne sono altri -sottolinea Spalletti a Sky Sport-. Abbiamo una storia alle spalle importantissima, che è bella e ha qualche ferita. Sta a noi rimettere a posto queste ferite”. “Cercheremo di fare la partita, cercheremo di avere un ordine che però lasci spazio anche a estro e fantasia. Abbiamo fatto il nostro lavoro, ricevendo totale disponibilità da parte dei ragazzi: sono stato felicissimo di come li ho visti in campo questa settimana, sono fiducioso che potranno sviluppare la loro partita e la loro qualità”, conclude il tecnico toscano.