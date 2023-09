Disastro alluvioni in Libia, Meloni sente Haftar e il primo ministro: disponibili a proseguire nei soccorsi

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Maresciallo Khalifa Haftar il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico Abdul Dabaiba. Nel corso della telefonata il premier ha rinnovato le sue personali condoglianze e la solidarietà del Governo e del popolo italiano per l’emergenza alluvioni che ha colpito la regione orientale della Libia, e in particolare la città di Derna. Il Primo Ministro Dabaiba a sua volta ha espresso profonda riconoscenza per l’immediata mobilitazione dell’Italia a sostegno delle popolazioni colpite in Cirenaica, soffermandosi in particolare sui moduli operativi dei vigili del fuoco, il materiale per operatori della Croce Rossa Italiana, e le tende da campo in corso di consegna. E su solidarietà, interventi e aiuti, il Presidente del Consiglio ha assicurato la piena disponibilità a proseguire nelle attività di soccorso e aiuto.

Alluvioni in Libia, Meloni sente Haftar e il primo ministro e rinnova solidarietà e aiuti

Una disponibilità concreta, dimostrata proprio in queste con l’arrivo in Libia del team italiano, decollato nel primo pomeriggio da Ciampino, composto da personale del nostro Dipartimento della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando operativo di Vertice interforze e del ministero degli Affari esteri. Subito dopo l’atterraggio, allora, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, ha specificato che «il team opererà, d’intesa con le autorità locali, nei territori devastati dall’uragano Daniel, nella zona orientale del Paese nordafricano». Spiegando che gli operatori appena arrivati «avranno il compito di valutare la situazione nella zona in cui potrà dispiegarsi l’impegno italiano. E acquisire tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione di un intervento strutturato, già a partire dai prossimi giorni».

Libia, Crosetto e Musumeci: «Pronti ad aiutare nelle zone zone alluvionate»

«La tempesta Daniel ha investito Derna, città della Cirenaica, e tutta la regione libica. Abbiamo immediatamente offerto l’aiuto del Ministero della Difesa e delle Forze Armate per le zone alluvionate, come fatto per il Marocco colpito dal sisma», ha dichiarato a sua volta il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo sulle disastrose alluvioni che hanno colpito la Libia. E come anticipato, infatti, è partito già oggi un primo team di valutazione che vede la partecipazione del Ministero della Difesa che, dopo la ricognizione sul campo, offrirà immediatamente tutto l’aiuto necessario.

Il bilancio della catastrofe: 5.200 morti e oltre 8000 i dispersi

Intanto, rilanciato dai media locali, il portavoce del ministero degli Interni del governo della Libia orientale, Tariq Al-Kharraz, aggiornando sulla drammatica situazione creatasi nel Paese dopo l’arrivo dell’uragano Daniel, ha comunicato che è salito ad almeno 5.200 morti e 8.226 dispersi il bilancio delle vittime delle terribili alluvioni che hanno colpito la Libia orientale. Infierendo in particolare sulla città di Derna. Non solo. Come spesso si verifica in questi casi purtroppo, secondo il ministero della Sanità il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente, fino ad arrivare a 10mila morti…