Da Meloni fiori al monumento a Colombo: cerimonia simbolica contro la cancel culture (video)

La premier Giorgia Meloni, dopo aver assistito all’apertura dei lavori della 78esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha raggiunto Columbus Circle per deporre una corona di fiori alla presenza di alcuni rappresentanti della Columbus Citizens Foundacion e di altre associazioni italoamericane. Il monumento dedicato a Cristoforo Colombo risiede nella piazza a due passi da Central Park dal 1892, all’epoca finanziato da una raccolta fondi promossa dal giornale Il Progresso per commemorare il quattrocentesimo anniversario dalla scoperta dell’America.

La premier si è fermata a scambiare diverse battute con alcuni cittadini italiani residenti negli States e venuti in piazza per assistere alla cerimonia. Il suo omaggio rappresenta un gesto simbolico in opposizione alla cancel culture che proprio negli States e più in generale nei campus dell’area anglosassone prende di mira i personaggi storici che hanno fatto la storia dell’Occidente. In diverse città degli Stati Uniti, a partire dal 2020, la furia iconoclasta dei seguaci della cultura woke si era indirizzata proprio contro le statue di Cristoforo Colombo.