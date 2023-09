Crosetto, dopo le foto al mare zittisce con stile paparazzi e haters: mia moglie più bella di me? Si, vero!

Passino le foto che, in barba al diritto alla privacy, rubano momenti privati di un ministro in spiaggia con la moglie… Ma i commenti che, tra offese e insulti, i soliti leoni da tastiera in servizio effettivo e permanente hanno postato sui social – dove gli scatti sono rimbalzati subito dopo la pubblicazione su Novella 2000 – fanno infuriare Crosetto che, con fermezza pari alla signorilità dimostrata nella vicenda, replica su X con poche, ma incisive parole. Frasi che rispediscono al mittente commenti e ironie fuori luogo.

Crosetto vittima dei paparazzi e degli haters sui social

Tutto comincia con gli scatti rubati al mare che mostrano un bacio tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e la moglie Gaia Saponaro: ex pallavolista che ha due lauree, un master, e dalla sua anche quattro lingue parlate. Foto pubblicate su Novella 2000 e immediatamente rimbalzate sui social, dove parte all’istante una inarrestabile corsa a una serie di commenti relativi al fisico e allo stato di forma della coppia.

«Violata la mia privacy. Lei più bella di me? Si, vero!»

Il servizio, intitolato «Amore senza difesa», mostra Crosetto e sua moglie che si baciano tra le onde del mare di Santa Margherita di Pula (Sardegna), durante le vacanze. Non esattamente uno scoop su cui ricamare, ma tanto basta perché sul web si dia la stura a commenti superficiali e giudizi di basso livello da bodyshaming. Parole che esplicitano tutto il cattivo gusto di chi le posta, e che soprattutto si limitano alla superficialità dello sguardo di chi, pur di offendere, si limita all’apparenza, senza cercare di provare ad andare oltre. Per esempio, il rispetto per l’unione di una coppia forte di un legame ventennale e che ha due figli.

La replica signorile di Crosetto ai commenti social

Così, a dispetto di quel titolo – Amore senza difesa: un gioco di parole che allude al fatto che in quegli scatti il ministro sembra disarmato tra le braccia della moglie – Crosetto si arma di santa pazienza e signorilità e proprio da X replica con fermezza all’aggressione subita, sia per gli scatti rubati. Che per i commenti postati a margine. «Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy», commenta il ministro online. Poi prosegue: «È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Ma non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con due figli. È molto più bella di me? Sì, vero!».

Sotto, il post di Crosetto su X