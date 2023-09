Covid, tra Galli e Palù scontro a distanza: «Non si volti pagina», «Non si metta paura alla gente»

Non è uno scontro diretto. Ma nello stesso giorno Massimo Galli e Giorgio Palù esprimono due posizioni distinte e distanti sul Covid. Il primo insiste con l’allarmismo, una sorta di replica degli anni scorsi. Il secondo avverte che non è il caso di impaurire la gente, perché la situazione è tranquilla. «Non mi fa piacere – dice Galli all’Adnkronos – questa grande volontà di “voltare pagina” che si annusa in giro». E aggiunge: «Il problema non è scomparso. Più che preoccupato sono contrariato per il fatto che non ci sia l’attenzione necessaria in vista dell’autunno».

Covid, l’improbabile paragone di Galli

«Questa “distrazione” è un po’ prematura», continua. «Ma niente di nuovo sotto il Sole. Dopo la prima Guerra mondiale tutti i Governi dei diversi Paesi hanno deciso di dimenticarsela, come se questo potesse cancellare i pericoli. Corsi e ricorsi storici», si avventura in un improbabile paragone. «Ovviamente non siamo in una situazione terribile come avrebbe potuto essere senza un vaccino. Ma, a livello globale, i morti si contano ancora. Non possiamo ignorarlo».

Palù (Aifa): basta mettere paura alla gente

«Non c’è motivo di preoccupazione. I casi di Covid aumentano e forse aumenteranno ancora. Ma sono comunque forme lievi e non crescono i ricoveri in ospedale». il virus «è sempre meno virulento. Provoca febbre, mal di gola, raffreddore. Non polmonite. Si ferma alle vie respiratorie superiori». Così Giorgio Palù, virologo e presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in un’intervista al “Corriere della Sera”, spiega: «C’è una relazione inversa tra contagiosità e mortalità. Il virus non può permettersi oggi di essere più patogeno perché equivarrebbe all’estinzione. Il Sars-CoV-2 ha avuto bisogno di adattarsi all’uomo e diventare endemico. Quindi, finiamola di mettere paura alla gente», ammonisce.

L’ultima variante del Covid

E sull’ultima variante del virus: «Non ci sono indicazioni che Pirola sia più pericolosa o contagiosa tanto che è stata classificata come semplice virus da monitorare da parte dell’agenzia europea Ecdc per il controllo delle malattie infettive. Come dire, seguiamone il suo cammino ma senza patemi». Palù, alla domanda su quali precauzioni prendere in questa fase, invita a «ricordare che, anche se l’infezione è innocua per noi stessi, può costituire un rischio per anziani e persone debilitate». E se abbiamo il sospetto di aver contratto il virus? «La diagnosi prudenziale è sempre l’approccio migliore in medicina. Quindi fare il tampone, in presenza di sintomi respiratori, e regolarsi di conseguenza con senso di responsabilità».