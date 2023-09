Convention Ecr, Fitto: “Terza e quarta rata del Pnrr arriveranno in tempo grazie al governo”

Non solo “nessun progetto è a rischio”, ma i fondi della terza e della quarta rata del Pnrr arriveranno nei tempi debiti. A sgombrare nuovamente il campo da allarmi e fake della sinistra è stato il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso del dibattito “L’Italia come ponte; verso una Regione mediterranea più interconnessa” alla Convention dell’Ecr party a Scilla dal titolo “Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa”.

Fitto: “I soldi del Pnrr arriveranno nei tempi grazie all’azione del governo”

“Sì, i 35 miliardi della terza e quarta del Pnrr arriveranno nei tempi, grazie al fatto che abbiamo modificato 47 obiettivi in tutto e abbiamo anche spostato un obiettivo dalla terza alla quarta rata. Noi però ci stiamo occupando di tutte le dieci rate, ragioniamo fino a giugno del 2026”, ha detto Fitto, soffermandosi poi anche sul tema dell’immigrazione.

Migranti e piano Mattei: finalmente una strategia per il Mediterraneo

“Noi – ha ricordato il ministro – paghiamo lo scotto della gestione precedente. Non possiamo invertire questa tendenza dalla mattina alla sera. La visita di Ursula von der Leyen con Giorgia Meloni in Tunisia ha sicuramente fatto capire che qualcosa sta cambiando, perché si è messa in campo una strategia nel Mediterraneo, grazie soprattutto alla presidente del Consiglio”. Dunque, “si deve pensare che questa è la strada giusta, e anche il piano Mattei va in questa direzione, che pone come tema centrale l’Africa in cui si può costruire, investire per evitare quello che succede, e si strutturerà nei prossimi mesi perché – ha concluso Fitto – non è solo uno slogan”.

I lavori della Convention dell’Ecr party a Scilla

Al dibattito, che ha rappresentato il quarto panel della convention, oltre a Fitto, moderati da Francesco Verderami del Corriere della Sera, hanno partecipato Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile e delle Politiche Marine; Andrea Delmastro, Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato all’Interno; Jorge Buxadé, eurodeputato Vicepresidente del Partito Ecr e capo della delegazione di Vox al Parlamento europeo; Elena Pagana, Consigliere Territorio e Ambiente Regione Sicilia.