Contrordine da Berlino: “Confini chiusi ai migranti volontari in arrivo dall’Italia”

Contrordine da Berlino: frontiere chiuse per i migranti provenienti dall’Italia. “La Germania conferma la volontà di non accettare, almeno per il momento, migranti in arrivo dall’Italia attraverso il meccanismo di solidarietà volontaria”. Lo ha chiarito un portavoce del ministero degli Interni tedesco citato dal Tagesspiegel.

Migranti, Germania: niente ingressi dall’Italia

I colloqui per riprendere l’accoglienza dei migranti dall’Italia ”potrebbero riprendere in qualsiasi momento”. Ma allo stato attuale non sono in corso, ha aggiunto il portavoce. Parola inequivocabili che confermano la postura tedesca che, mentre Lampedusa è al collasso, fa carta straccia degli accordi europei. Sono state quindi fraintese, ha spiegato, le dichiarazioni rilasciate ieri sera dalla ministra degli Interni Nancy Faeser all’emittente Ard.

Il giallo sulle parole del ministro Faeser

La Germania, aveva detto come ha riferito l’agenzia tedesca Dpa, “vuole continuare ad accogliere volontariamente migranti dall’Italia attraverso il meccanismo di solidarietà interrotto di recente. Le procedure di accoglienza volontaria erano state sospese perché – aveva detto – l’Italia “non ha mostrato alcuna volontà di riprendersi persone attraverso la procedura di Dublino. Ma ora, naturalmente, è chiaro che adempiamo anche al nostro obbligo di solidarietà”.

Berlino chiude alle nuove procedure

Oggi il portavoce del ministero degli Interni di Berlino ha precisato alla Dpa che verranno accolti quelli che hanno già completato la procedura. Le dichiarazioni della ministra Faeser erano state inizialmente interpretata nel senso che la Germania voleva continuare ad accogliere volontariamente migranti dall’Italia. Nell’ambito del Meccanismo Volontario di Solidarietà, gli Stati possono trasferire persone dai paesi confinanti esterni dell’Ue verso altri stati membri europei. Per alleviare la pressione su quelli che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

