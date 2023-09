“Conservatorismo italiano, il futuro dell’Europa”: a Roma l’evento promosso dalla Fondazione Tatarella

La sfida della destra europea a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo. In vista di un appuntamento cruciale per i destini politici della Ue, si terrà a Roma la due giorni promossa dalla Fondazione Tatarella, Nazione Futura e The European Conservatism dal titolo Italian Conservatism. The Future of Europe Eu.

A Roma Italian Conservatism. The future of Europa Eu

L’evento si svolgerà il 29 e 30 settembre, presso l’Hotel Quirinale, e vedrà la partecipazione di ministri, sottosegretari, europarlamentari, membri di governi europei, giornalisti, intellettuali, economisti, che discuteranno del futuro dell’Europa in vista delle elezioni europee di giugno. L’ingresso è libero.

La due giorni della Fondazione Tatarella

I lavori inizieranno venerdì alle ore 14 per concludersi alle ore 19. E riprenderanno sabato mattina alle ore 9,30. Tra gli ospiti: Fabrizio Tatarella, Francesco Giubilei, Italo Bocchino, Luca Ciriani, Pietro Senaldi, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Daniele Capezzone, Giovanni Orsina.

Famiglia, sicurezza, Nazione ed Europa

Tra i panel in programma quello dedicato alla “Visione di Giorgia Meloni”, alla Famiglia, a Nazione ed Europa, Uomo e Stato, migrazione e sicurezza, “Economia umana”, Political Correctness e Cancel culture. Nel corso della due giorni, nella giornata inaugurale, si svolgerà una sessione in ricordo dell’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.