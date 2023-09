Ci mancavano le pornofemministe: modella di Onlyfans attacca la Meloni e difende il diritto allo sballo (video)

Nel dibattito sul drammatico tema delle violenze sessuali ci mancavano solo le pornofemministe. L’ultima (evitabile) provocazione arriva da Viola Cami, modella di Seregno, attiva su Onlyfans e allieva dell’Accademia dell’hard di Rocco Siffredi. La giovane originaria di Seregno, per guadagnare follower e abbonati alla sua piattaforma, ha iniziato a cavalcare il “tema” in modo molto discutibile.

«Io con gli occhi aperti e la testa sulle spalle dopo aver superato l’alcol test. Se vogliamo diminuire i casi di viølenza basta applicare in due semplici mosse i consigli della nostra mamma-premier: “Ricordati sempre di minimizzare le colpe degli aggressori; pensa che la colpa, bambina, è anche un po’ tua». Scrive così provocatoriamente Viola, sulla sua pagina Instagram.

Si è infatti messa in posa con un intimo striminzito e il consiglio di buon senso dato da Giorgia Meloni, scritto su reggiseno e slip. Se n’è andata quindi andata in giro per il centro di Barcellona, città dove esercita l’attività di “sex worker”. Una crociata ideologica che, a onor del vero, non ha riscosso grande seguito tra i suoi follower. Nessuno su Instagram e Twitter ha infatti commentato “politicamente” la frase. Tutti hanno invece scelto di soffermarsi su aspetti molto più prosaici. I commmenti sono irriferibili, ma facilmente intuibili. Insomma, non c’è bisogno di buttarla in politica per esercitare la propria attività.

Le pornofemministe negano il problema e attaccano la Meloni

L’aspetto più desolante della scelta di Viola Cami, che in altri scatti posa nel centro di Milano praticamente nuda, lascia intendere che il problema degli stupri quasi non esista. Un messaggio demenziale. A condurre la ridicola crociata delle pornofemministe c’è anche Maria Sofia Federico, ex partecipante al reality Il Collegio, anche lei ora allieva nell’accademia dell’hard con Rocco Siffredi. In un altro video su Instagram, le pornofemministe Maria Sofia e Viola ammantano di motivazioni ideologiche la loro partecipazione alla scuola per attori e registi di film hard. «Io e Viola abbiamo realizzato questo video per rispondere ai luoghi comuni più conosciuti sul sex w0rk, anche per celebrare la nostra bellissima esperienza in Academy in cui ogni giorno parliamo di queste tematiche», sentenzia Maria Sofia Federico accanto alla collega.

Nel filmato parte quindi un cervellotico “sermone” pornofemminista, che ha ricevuto dagli utenti instagram reazioni perplesse se non proprio sprezzanti. Il commento più apprezzato dai follower (oltre duemila mi piace), dice infatti testualmente: «Duecento anni di letteratura su questo argomento e poi arrivano due sceme a caso, dicono quattro luoghi comuni su Instagram e si credono pure delle intellettuali rivoluzionarie».

In realtà, al di là dei sermoni delle due ragazze, i dati dicono altro. Come hanno confermato i numeri diffusi dalla clinica Mangiagalli di Milano, su 500 donne violentate lo scorso anno, circa 90 (quasi una su 5) era sotto effetto di alcol o droghe. Quindi, al di là delle provocazioni per prendere un cliente in più su Onlyfans, “Occhi aperti e testa sulle spalle” è un consiglio che deve valere per tutti. Anche per le pornofemministe.