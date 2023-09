Chiara Ferragni non ne azzecca più una: indossa la maglia del Borussia e il web la massacra

Chiara Ferragni posa su Instagram con la maglia del Borussia Dortmund e scatta l’ennesima polemica social. Questa volta, l’influencer sarebbe ‘rea’ secondo alcuni di “non sapere nemmeno di che squadra si tratta”. A rilanciare su Twitter uno degli scatti è però il profilo ufficiale del club, con tanto di cuoricini neri e gialli, plaudendo all’iniziativa dell’imprenditrice.ù

La Ferragni incassa i ringraziamenti del Borussia Dortmund ma non degli italiani

All’entusiasmo della squadra, tuttavia, non corrisponde quello degli appassionati di calcio e soprattutto quello dei tifosi del Milan, che a novembre affronterà proprio il Borussia Dortmund in Champions League: “Hai sbagliato anno per mettere la maglia del Dortmund a Milano“, scrivono, mentre incalzano: “Ma levati quella maglia senza senso proprio”. “Dai ohh, io la amo ma cos è sta roba?”, “Ma sei seria?“, si chiedono e rilanciano: “Io ti adoro, ma da amante di questo sport…IL CALCIO NON È UNA MODA!”. “Ma c’è un motivo per cui indossa una maglia del Borussia Dortmund?“, si interrogano e affermano: “Abbiamo scoperto che la Ferragni è tifosa dell’Inter”.

La lite a distanza con Caterina Collovati

Qualche giorno fa la Ferragni era incorsa nelle ire di Caterina Collovati e di molti follower per l’ennesima foto pubblicata su Instagram con il fondoschiena sempre in bella vista. Una foto che arrivava dopo l’attacco della Ferragni ad Andrea Giambruno per le sue parole sugli stupri. Era arrivata quindi la replica piccata della Collovati: “Avvertire la signora Ferragni che anche sbattere continuamente il sedere in faccia ai followers rappresenta un problema: trattasi di ossessione compulsiva”. Con pieno di “like” sui social.