Centrodestra, il vertice di maggioranza conferma la linea: “Avanti con le riforme e una seria legge di bilancio”

Il governo e la maggioranza sono determinati a portare avanti le riforme attese dal Paese e a dare all’Italia una legge di bilancio seria, nella consapevolezza che si preannuncia “un anno complesso”. Giorgia Meloni ne ha parlato con i capigruppo del centrodestra nel corso del vertice di maggioranza convocato a Palazzo Chigi, durante il quale è stata anche ribadita la compattezza della coalizione, con buona pace di “tentativi di divisione e sabotaggio”.

Il vertice di maggioranza con Meloni, vicepremier e capigruppo

Al vertice, durato circa un’ora e mezza, hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i capigruppo di Camera e Senato di FdI, Tommaso Foti e Lucio Malan, della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari e di Forza Italia Licia Ronzulli e Paolo Barelli. Presente inoltre il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

“Si continua a lavorare sulle riforme attese da questa Nazione”

Sul tavolo principalmente i temi della prossima manovra, con riferimento alla Nadef da presentare entro il mese e le prossime scadenze politiche. “Si continua a lavorare sulle riforme attese da questa Nazione come la delega fiscale, l’autonomia differenziata, la riforma della Giustizia, e la riforma Costituzionale che nelle prossime settimane arriverà a definizione”, hanno riferito fonti di governo citate dall’agenzia di stampa Adnkronos. Dunque, la stagione politica appena iniziata resta all’insegna di quella compattezza che ha caratterizzato la coalizione fin dall’inizio della legislatura, un anno che è stato affrontato “brillantemente nonostante i tentativi di divisione e sabotaggio”.

Coalizione compatta e determinata sugli obiettivi della legge di Bilancio

Le stesse fonti hanno poi chiarito che c’è la piena consapevolezza del fatto che “si preannuncia un anno complesso”, sottolineando che “la maggioranza è pronta ad affrontare con determinazione e serietà” la situazione, “a partire dalla Legge di Bilancio sulla quale i partiti della maggioranza sono tutti concordi nel concentrare le risorse su salari, sanità, famiglie e pensioni, a partire da quelle dei giovani”.

Foti: “Non sarà una finanziaria spendi e spandi”

“La situazione economica europea e mondiale dev’essere attenzionata in modo particolare. La recessione non c’è stata, ma le previsioni sul Pil cinese e tedesco devono essere oggetto di preoccupazione perché la Germania è esportatrice in Cina e noi siamo collegati alla Germania per molte aziende manifatturiere”, aveva spiegato in mattinata Foti, nel corso di un’intervista a SkyTg24. “Nelle previsioni che noi abbiamo, il nostro Pil è superiore alle altre nazioni dell’Ue: ciò non vuol dire che faremo una legge di bilancio ‘spandi e spendi’. Anche visto il conflitto tra Russia e Ucraina che che non sappiamo quando terminerà e da cui dipende la fornitura del grano di molte zone dell’Africa”.

Lupi: “Siamo uniti, coesi e concentrati ad attuare il programma”

Una linea ribadita anche da Lupi. “Arriviamo al vertice di maggioranza di questa sera uniti e coesi, concentrati sulle possibilità di attuare il programma del centrodestra e di portare il nostro contributo di responsabilità, concretezza e serietà”, ha detto Lupi in giornata, anticipando la volontà di “evitare di disperdere i già pochi fondi disponibili per concentrare le risorse su famiglie e imprese”.