Celentano a Sanremo per omaggiare Toto Cutugno e cantare “L’Italiano”: l’indiscrezione

Iniziano i preparativi per Sanremo 2024 e la nuova mossa di Amadeus è piuttosto ambiziosa: portare Adriano Celentano al festival nelle vesti di super ospite per fare un omaggio a Toto Cutugno. Potrebbe essere più di una semplice desiderio. Le voci si fanno sempre più insistenti e secondo il settimanale Novella2000 sarebbe un parla di “ progetto abbozzato “. Per la rivista di gossip e spettacolo, Amadeus si sarebbe già messo in azione per cercare di portare il “Molleggiato” sul palco dell’Ariston in una delle cinque serate in programma dal 6 all’10 febbraio 2024.

Sanremo 2024, l’indiscrezione: Amadesus vuole Celentano per omaggiare Cutugno

Il cast di Sanremo 2024 è in costruzione, così come la squadra dei co-conduttori e degli ospiti. Scrive Roberto Alessi su Novella 2000: “L’idea è di avere Adriano Celentano al Festival per cantare ‘L’italiano‘, il brano più famoso di Cutugno. In più Toto aveva presentato ‘L’italiano’ proprio al Festival ’83”. Insomma, un tributo che farebbe sicuramente piacere a tutti. A quanto risulta dall’indiscrezione sarebbe stato lo stesso Celentano a fornire l’assist ad Amadeus. Un assist che involontariamente avrebbe innescato Amadeus: ossia il post commosso ed affettuoso che il cantante ha scritto il giorno dopo la scomparsa di Toto Cutugno, il 22 agosto. Il post su Instagram recitava così:

Il post di Celentano che è piaciuto ad Amadeus: idea Sanremo

“Tu insistevi perché io incidessi ‘L’italiano’… il brano era davvero Forte!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: ‘Io sono un italiano vero’… E io sentirmi pronunciare: ‘Sono un italiano vero’ mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: ‘Ma non capisci che è proprio questo il punto- raccontava Celentano nel suo messaggio– , io l’ho scritta pensando a te. Perché tu sei davvero un italiano vero’. ‘Sì lo so’, gli dissi io, ‘però non mi va di dirlo io…’. Non sempre, ma a volte la troppo scrupolosità si può trasformare in una cazzata mondiale. Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene”, si concludeva il post.

Celentano a Sanremo a cantare “L’Italiano”

Parole che pare abbiano particolarmente colpito Amadeus, il quale non ci ha messo molto a tentare il colpaccio per il prossimo Sanremo. L’idea è di avere Adriano Celentano al Festival per cantare “L’Italiano”, il brano più famoso di Cutugno”, riferisce la rivista diretta da Alessi: “Quell’omaggio a Toto si trasformerebbe nell’evento top del Festival come lo era stato per il trio Morandi – Al Bano – Ranieri”. L’ultima volta che Celentano ha varcato le porte del teatro Ariston – in veste di ospite – era il 2012 e a condurre c’era Gianni Morandi. Non rimane che aspettare e vedere se Amadeus riuscirà a convincere Adriano Celentano a tornare a Sanremo per omaggiare il suo amico Toto Cutugno.