Capezzone stronca l’attivista di Ultima Generazione: “Lei dà i numeri al Lotto, è una cartomante?” (video)

A più riprese Daniele Capezzone mette in condizione l’attivista di Ultima generazione di fare una figuraccia, come al solito. Scintille da Nicola Porro a “Quarta Repubblica”. L’ambientalista comincia a “dare i numeri” sull’inquinamento, il caldo, il cambiamento climatico. Citando dati non veritieri, secondo il direttore editoriale di Libero. “Le soluzioni contro i cambiamenti climatici ci sono. Ci sono soluzioni più efficienti”, ha esordito l’attivista. Quali? Qui cade tutta l’insipienza dell’ospite in studio, che molto pretenziosamente fa asserzioni non in grado di supportare. Gli interlocutori – non solo Capezzone, ma anche Chicco Testa– attendono invano di essere “illiminati” dall’attivista. Niente. “Non sono una scienziata né un ingegnere energetico. Ci sono delle persone che lo sanno, che andrebbero ascoltate invece di continuare a investire nel fossile. L’anno scorso l’Italia ha speso 60 miliardi di euro nel fossile”, ha continuato.

Capezzone e Chicco Testa stroncano l’attivista di Ultima Generazione

Chicco Testa replica: “Lei non sa rispondere alle domande”. “Se ci sono delle soluzioni me le deve dire”. Dove ha investito l’Italia nel fossile? Mi vuole parlare di qualche sussidio energetico?”, ha chiesto. Quindi l’ex Segretario nazionale di Legambiente ha rincarato la dose: “Mi faccia qualche esempio… Chi li ha investiti questi 60 miliardi? L’Italia riscuote 40 miliardi di tasse dal fossile. Il nostro Paese non fa nessun investimento sul fossile. Lei non sa rispondere alle domande”. E infatti annichilisce. Capezzone mette il carico da undici, furioso contro gli “ecosvalvolati”, come li definisce. “Ci dite che stiamo tutti per morire: ebbene se si desse retta a loro, sapete una persona normale quanto dovrebbe spendere? Prendete nota: 50mila euro per il cappotto termico. 30mila euro per l’auto elettrica, modello base; 10mila euro per la pompa di calore. Chi ce li dà? Evocare la tragedia è il modo per non fare quello cche si può fare. La Schlein non faceva tutte le vasche di espansione che potevano limitare i danni dell’alluvione”. Per esempio.

Capezzone furioso: “Lei sta dando numeri antiscientifici”

Secondo round. “Lei dà i numeri al Lotto -incalza Capezzone- . Come fa a dire che 18mila persone sono morte per il caldo? Sono numeri antiscientifici”. La ragazza di Ultime Generazione si ostina ad affermare che sono dati scientifici, ma il direttore non ci sta: “Ma lei è una cartomante? Lei non ha nessuna possibilità di dimostrare che quelle persone sono morte per il caldo”. Lei non può dare numeri al lotto- si arrabbia-. ormai vi siete autoconvinti delle sciocchezze che dite. E’ il metodo Vanna Marchi…”. Il conduttore cerca di placare l’irruenza di Capezzone, ma si capisce che si sta divertendo un mondo….