Calcio, in campo robot al posto degli arbitri. Sarà l’intelligenza artificiale a usare il cartellino rosso

Gli arbitri potrebbero essere sostituiti da robot entro i prossimi 30 anni. Lo ritiene un esperto del settore. L’intelligenza artificiale è già prominente nell’arbitraggio, con l’uso del Var e della tecnologia della linea di porta, ma si prevede che aumenterà notevolmente in futuro. Con più dati di alta qualità disponibili, potrebbe essere possibile che le partite siano arbitrate da una macchina alimentata dall’intelligenza artificiale, eliminando la necessità di un arbitro umano sul campo.

“La visione artificiale sarà sempre più efficace nei prossimi anni e il numero di telecamere in campo non potrà che aumentare”, ha detto all’agenzia di stampa PA Aldo Comi, amministratore delegato del principale fornitore mondiale di analisi calcistiche, Soccerment. “La quantità di dati taggati e la qualità dei modelli addestrati con tali dati aumenteranno in modo esponenziale e grazie a ciò si avranno modelli di intelligenza artificiale in grado di prendere decisioni arbitrali sulla base di ciò che vedono in campo. Quindi potremmo arrivare al punto in cui non avremo più bisogno di un arbitro”.

“Prima di ciò, magari ci sarà un arbitro ma non i guardalinee, forse saranno i primi a scomparire dal gioco. E ci sarà l’arbitro connesso all’assistente virtuale, per guidarlo a prendere le decisioni migliori. Alla fine, nel giro di 20 o 30 anni, probabilmente l’arbitro sarà semplicemente un’intelligenza artificiale. Non sto dicendo che sia positivo, dico solo che è probabile che accada”.

“L’intelligenza artificiale può diventare una fonte di nuovi modi di pensare al gioco nei prossimi anni”, ha aggiunto Comi. “Se fornisci all’IA dati sufficienti e di alta qualità, avrai la possibilità di avere un assistente virtuale, che capirà meglio cosa sta succedendo in campo“.

“Facendo analizzare i dati dall’intelligenza artificiale è possibile addestrare modelli per comprendere meglio cosa accadrà in futuro, ad esempio comprendere le probabilità di ciò che accadrà nei prossimi cinque o dieci minuti. Avendo questa analisi predittiva, l’intelligenza artificiale può fornirti una cosiddetta analisi prescrittiva. Dice: ‘Ci si aspetta che le cose vadano in questo modo, per aumentare le tue possibilità ho 10 idee’. Ciò potrebbe significare scambiare due giocatori o cambiare la struttura della squadra. Le cose che suggerisce l’AI verranno filtrate dal vice allenatore per poi passare le informazioni all’allenatore e spetterà a lui accettarle o meno”.