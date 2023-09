Calcio, il caso del bacio sulla bocca. Rubiales si è dimesso: «Difenderò la mia onorabilità»

Il presidente sospeso della Federazione di calcio spagnola Luis Rubiales annuncia le sue dimissioni, dopo le polemiche per il bacio sulla bocca alla giocatrice Jenni Hermoso. «Dimissioni? Sì, devo farlo perché non posso continuare il mio lavoro. Prendo questa decisione dopo essermi assicurato che la mia partenza contribuirà alla stabilità che ci permetterà di portare i Mondiali 2030 nel nostro Paese», dice Rubiales. Lo riporta il sito del quotidiano spagnolo Marca.

Rubiales: ho fiducia nel futuro e nella verità

«Difenderò la mia onorabilità. Difenderò la mia innocenza. Ho fiducia nel futuro. Ho fede nella verità», scrive su X. «Oggi», si legge in un lungo post sui social, «ho trasmesso alle 21:30 al presidente ad interim, Pedro Rocha, le mie dimissioni dalla carica di Presidente della Rfef e ho fatto lo stesso con la mia posizione nella Uefa. Insistere nell’aspettare e resistere non servirà a portare qualcosa di positivo né per la Federazione né per il calcio spagnolo. Tra l’altro ci sono poteri di fatto che me lo impediranno».

«La mia famiglia ha sofferto tanto»

«Devo guardare avanti, guardare al futuro. Ora c’è qualcosa che mi preoccupa fermamente. Ho fiducia nella verità e farò tutto quello che è in mio potere per farla prevalere. di tutto essere in mio potere per prevalere. Le mie figlie, la mia famiglia e le persone che mi amano hanno sofferto gli effetti di una persecuzione eccessiva, così come tante falsità. Ma è anche vero che per strada, ogni giorno sempre di più, la verità prevale», sottolinea.

La denuncia di Jenni Hermoso contro Rubiales

Jenni Hermoso aveva denunciato alla Procura generale il presidente sospeso della Federcalcio spagnola (Rfef) Luis Rubiales.