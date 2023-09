Caivano, stupro in videochiamata e minacce col bastone. L’indagine ha ricostruito i soprusi

I primi stupri – riferisce il sito del Corriere – “sarebbero stati consumati anche in una zona adibita in passato a isola ecologica, uno spazio utilizzato come campetto da calcio e all’interno della villa comunale dove sarebbe stata addirittura montata una tenda per poter agire senza rischiare di essere visti”.

“Soddisfazione per l’impegno e prima risposta della magistratura alla denuncia delle vittime” è stata espressa a nome dei familiari di una delle bambine abusate dai loro avvocati Angelo Pisani e Antonella Esposito.

I legali delle famiglie delle ragazzine: ora tutelare i parenti

I legali, in una nota, ora chiedono “di tutelare e salvare le loro famiglie e soprattutto la madre dei bambini già messi in sicurezza”. Gli avvocati evidenziano un “sistema infernale e criminale delle periferie dove ora le luci non vanno più spente e bisogna curare e ricongiungere al più presto bambini e genitori in un ambiente sano, lontano da Caivano e prevenire altri orrori per tutelare tutti i bambini e la società normale”.