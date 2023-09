Arrestato in Germania il latitante di ‘ndrangheta Crivello. Il governo: “Vittoria dello Stato”

È stato arrestato nel pomeriggio del 4 settembre a Keitum, in Germania, Valerio Salvatore Crivello, 44 anni, ritenuto legato alla cosca di ‘ndrangheta Scofano-Martella-La Rosa di Paola (CS), ricercato dal novembre 2020, quando aveva iniziato la sua latitanza per sfuggire all’ergastolo, con isolamento diurno per due giorni, per l’omicidio di Pietra Serpa, commesso nel maggio del 2023 a Paola. Crivello era ai domiciliari a casa dei genitori a Scorzé, in provincia di Venezia, ma era fuggito prima che gli fosse notificato l’ordine di carcerazione. L’uomo è stato arrestato da personale dell’Ufficio Federale di Polizia criminale tedesca (Bka) e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia, per il tramite del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia.

Delmastro e Ferro: “Grande successo investigativo contro la ‘ndrangheta”

“Anche oggi possiamo celebrare un’altra grande vittoria dello Stato e della legalità contro l’antistato e la criminalità organizzata con la cattura in Germania di Valerio Salvatore Crivello, latitante ‘ndranghetista condannato all’ergastolo per omicidio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. “Un ringraziamento – aggiunge – alle forze di polizia tedesche per la collaborazione e i più vivi complimenti al Nucleo investigativo dei Carabinieri di Venezia. Lo Stato vince sempre, la criminalità organizzata non avrà mai tregua e verrà stanata ovunque”. “Ogni tanto è bene soffermarsi su queste notizie per ricordare che, lungi da certa agiografia hollywoodiana, la criminalità organizzata non paga: vivi braccato, spesso sotto terra, in ogni caso lontano da casa e vieni sempre preso”, conclude Delmastro.

Il sottosegretario agli Interni, sempre di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, ha dichiarato che: “La cattura del latitante Crivello, condannato all’ergastolo, rappresenta l’ennesimo successo delle forze di polizia e della magistratura, e della valenza della cooperazione internazionale. Lo Stato vince sempre contro le mafie e il nostro sostegno alle forze di polizia e a quelle giudiziarie è illimitato. Voglio ringraziare la polizia tedesca per il prezioso contributo fornito all’arresto di Crivello”, ha aggiunto Ferro.