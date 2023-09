Armi, si rafforza l’asse Mosca-Corea. Allarme in Occidente: Kim vedrà Putin a Vladivostok

Si rafforza l’asse Mosca-Corea del Nord dopo la fumata nera sul grano al termine dell’incontro a Sochi tra Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il tanto atteso vertice – il primo in presenza dopo quasi un anno – non ha prodotto risultati. Né sul ripristino dell’accordo sul grano saltato a luglio. Né sulla mediazione di pace che la Turchia vorrebbe riprendere tra Russia e Ucraina.

Asse Mosca-Corea del Nord: Kim vedrà Putin

A spaventare l’Occidente ora è la notizia, riportata dal New York Times, che il leader nordcoreano Kim Jong Un andrà in Russia a settembre per incontrare Putin. Sul tavolo la possibilità di fornire a Mosca più armi e altre forme di cooperazione militare. In una rara uscita dal suo paese, Kim dovrebbe raggiungere Vladivostok, sulla costa pacifica della Russia. Lì incontrerà il presidente russo nell’ambito dell’Eastern Economic Forum (dal 10 al 13 settembre).

Sul tavolo accordi su armi e grano

Secondo il quotidiano Usa, che cita funzionari americani ed Alleati, Kim ricorrerebbe al treno blindato per recarsi sulla costa Pacifica. Il leader nord-coreano potrebbe andare anche a Mosca, un’ipotesi questa al momento non confermata. Kim avrebbe in programma di visitare anche il molo 33, dove attraccano le navi della flotta russa del Pacifico.

Possibile visita a Mosca del leader nord-coreano