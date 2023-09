Allarme nel Regno Unito per le aggressioni dei pitbull. Morto un trentenne, attacco a una bambina di 11 anni (video)

Il governo britannico vuole vietare il possesso nel Regno Unito di cani di razza American Bull, variazione Usa dei pitbull. E ciò in seguito alle aggressioni letali che si stanno verificando nel Paese. Un allarme che ha indotto la ministra dell’Interno, Suella Braverman, a chiedere un rapporto “urgente” al riguardo agli uffici legali del suo dicastero. Braverman ha indicato l’American Bull come un cane letale, almeno potenzialmente. “Il bull americano XL è un pericolo chiaro e letale per le nostre comunità, in particolare per i bambini. Non possiamo andare avanti così. Ho commissionato un consiglio urgente per vietarli” ha spiegato.

Un uomo è rimasto vittima due giorni fa dell’ennesimo attacco improvviso da parte di due cani sfuggiti al controllo a Stonnall, in Inghilterra centrale. L’uomo, 30 anni, è deceduto in conseguenza delle gravissime ferite riportate. La polizia locale ha arrestato un individuo, accusato di comportamento pericoloso nella conduzione di uno dei cani.

Un altro video che ha suscitato sdegno e preoccupazione è stato quello del micidiale attacco recente subito in Inghilterra da una bambina di 11enne, salvatasi dall’attacco di una cane di razza american bull solo grazie al coraggioso intervento di due passanti. Il cane poi ha inseguito i due salvatori della ragazzina aggredendoli a più riprese. Nel Galles un bimbo azzannato da un pitbull è deceduto.

Il premier Rishi Sunak è sceso in campo per tranquillizzare chi chiede tutela rispetto a cani così aggressivi e ha dichiarato: “È chiaro che non si tratta di una manciata di cani mal addestrati. È un modello di comportamento e non può andare avanti. Anche se i proprietari hanno già la responsabilità di tenere sotto controllo i loro cani, voglio rassicurare le persone che stiamo lavorando urgentemente su come fermare questi attacchi e proteggere il pubblico”.

L’American Bull XL è imparentato con il Pit Bull Terrier, sebbene più grande, ma non è soggetto ad alcuna restrizione legale. Non è riconosciuta come razza dal Kennel Club del paese, complicando così gli sforzi per legiferare. Sunak ha detto che definire la razza era vitale. “Poi bandiremo la razza ai sensi del Dangerous Dogs Act e nuove leggi entreranno in vigore entro la fine dell’anno”, ha aggiunto.