Agente in coma dopo aver inseguito un detenuto in fuga, De Corato: solidarietà ai baschi azzurri

Il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato (FdI) ha espresso preoccupazione e solidarietà per l’agente di Polizia Penitenziaria ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele di Milano a seguito di un tentativo di fermare un detenuto che stava tentando di evadere dall’ospedale San Paolo dove era ricoverato.

«Leggo dalle agenzie che questa mattina, nel tentativo di fermare un detenuto ricoverato all’ospedale San Paolo e fuggito dalla sua camera di ospedale, un agente di polizia penitenziaria che lo aveva in custodia ha sbattuto la testa ed è ricoverato in condizioni gravissime all’Ospedale San Raffaele di Milano», ha esordito De Corato sulla vicenda, proseguendo poi: «Gli agenti di Polizia Penitenziaria, da troppo tempo, lavorano sotto organico. Rischiano continuamente la vita. E sono vittime dell’emergenza carceri in tutto il nostro Paese. Prova ne è il fatto che il detenuto fuggitivo era ricoverato in seguito alle ferite subite in una lite avvenuta nel Carcere di San Vittore. Se il poliziotto, come avviene per Polizia di Stato, Carabinieri ed in molti casi anche per la Polizia Locale, tranne a Milano, avesse avuto le dotazioni strumentali adeguate e necessarie, sicuramente avrebbe impedito al detenuto di fuggire. E sicuramente lo avrebbe immediatamente immobilizzato. A tal proposito – ha quindi concluso De Corato – non è da escludere che anche i baschi azzurri vengano dotati del taser: uno strumento di primaria necessità che permetterebbe loro, attraverso una scarica elettrica, di immobilizzare criminali e delinquenti. Impedendo a questi ultimi qualsiasi tipo di movimento delle articolazioni».

(Italpress)