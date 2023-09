Addio a Billy Miller, volto tv delle soap più famose. Soffriva di una sindrome maniaco depressiva

Il mondo della tv Usa è in lutto: è morto a soli 43 anni ad Austin, in Texas, l’attore Billy Miller, fra gli interpreti più noti e apprezzati di alcune delle soap più famose del piccolo schermo. Le ragioni che hanno portato al decesso non sono ancora chiare. Anche se, a stretto giro dall’annuncio della morte, le notizie che arrivano sulla scomparsa dell’attore segnalano che Miller «stava lottando contro una sindrome maniaco depressiva quando è morto», ha ammesso il suo manager, confermando la notizia a 00Variety.

Addio a Billy Miller, volto noto delle soap opera

Miller è nato il 17 settembre 1979 ed è cresciuto a Grand Prairie, in Texas. Durante la sua infanzia, ha combattuto contro una rara condizione che colpiva la cartilagine delle caviglie. Ma carattere e determinazione, raccontano le sue note biografiche, hanno avuto la meglio sulle difficoltà, che Miller è stato in grado di lasciarsi alle spalle. Di più: il sogno della recitazione e l’ambizione di raggiungere il traguardo del set sono stati per lui un motore e un volano che lo hanno spronato e spinto fino alla svolta.

Billy Miller aveva 43 anni e soffriva di una sindrome maniaco depressiva

Una svolta arrivata con l’ingaggio come modello dell’agenzia Wilhelmina: e dalla macchina fotografica alla macchina da presa, il passo è stato breve e lo slancio di lunga gittata. di lì a breve, infatti, Miller interpreterà Richie Novak dal 2007 al 2008 nella soap opera All My Children. Passando poi a The Young and the Restless (titolo noto in Italia come Febbre d’amore) per vestire i panni di Billy Abbott. Un ruolo, quello di Miller nella celebre, seguitissima soap, che gli è valso tre Daytime Emmy: due dei quali come miglior attore non protagonista in una serie drammatica e come miglior attore protagonista in una serie drammatica.

Il sogno di recitare e i primi passi nel mondo delle soap opera

Un ruolo che ha segnato la svolta nella carriera dell’attore, che Miller ha abbandonato uscendo dalla soap nel 2014, per entrare a far parte di General Hospital. Altro titolo celebre, in cui Miller ha interpretato i ruoli di Jason Morgan e Drew Cain, recitando come personaggio regolare fino al 2019. Anno in cui l’attore, ormai un volto familiare per tutti gli appassionati del genere, si è unito a Suits per cinque episodi.

Una carriera nel piccolo schermo con due eccezioni di rilievo

Non solo soap. L’attore appena scomparso, infatti, ha recitato anche in NCIS, The Rookie, Truth Be Told, Major Crimes, CSI: Crime Scene Investigation, Castle e Enormous. È apparso anche nel film drammatico di guerra di Clint Eastwood del 2014, American Sniper e nel film televisivo di Craig Brewer del 2016, Urban Cowboy, con Nathalie Kelley. Miller lascia la madre Patricia e la sorella Megan.