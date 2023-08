Violenza sessuale a Rovigo: immigrato scaraventa a terra una donna, si denuda e tenta di stuprarla

Un altro tentativo di violenza sessuale, stavolta a Rovigo. L’aggressore è un immigrato marocchino di 25 anni, che ha agito nei pressi del bar della stazione corriere. La vittima è invece una giovane donna, che ha avuto anche diverse contusioni.

La tentata violenza sessuale, la donna sorpresa alle spalle

I fatti risalgono a poco dopo la mezzanotte. Il 25enne ha sorpreso alle spalle la vittima che stava uscendo dal bar. L’ha fatta cadere con forza a terra e le ha rivolto insulti e frasi di contenuto sessuale. Poi l’aveva sovrastata cercando di bloccarla e mettendole anche una mano sulla bocca per non farla gridare. Subito dopo, si è denudato e ha tentato di spogliarla per abusare di lei. Un tentativo fallito grazie alla reazione della donna e all’intervento di un passante.

Il tentativo di fuga, l’intervento della polizia

Dopo l’aggressione l’uomo ha tentato di allontanarsi ma la polizia lo ha rintracciato e gli ha contestato – oltre alla tentata violenza sessuale – il delitto di lesioni volontarie aggravate. L’immigrato marocchino è stato arrestato dalla Squadra mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare chiesta e ottenuta dal procuratore della Repubblica Manuela Fasolato.