Vergogna al Senato: la grillina parla del dramma delle carceri, la collega accanto ride di gusto (video)

Scene da cabaret, a Palazzo Madama, dove anche quando si parla di cose serie, come il dramma dei carcerati, nel gruppo del Movimento Cinque Stelle c’è qualcuno che se la ride. Nel video in basso, Vincenza Aloisio, senatrice del Movimento Cinque Stelle, al termine della seduta del 2 agosto a palazzo Madama, prende la parola con toni commossi e partecipi parlando della drammatica situazione delle carceri. A fianco a lei, però, la collega Dolores Bevilacqua ride, si copre la bocca con le mani, cerca la complicità di un collega, Luca Pirondini, il parlamentare seduto accanto.

Al Senato si parla di carceri, la grillina se la ride

Si ride non si sa bene di cosa, ma forse della dizione non perfetta della Aloisio, incolpevole, sia chiaro, di fronte alla sceneggiata comica della sua collega. Per la cronaca, la senatrice Aloisio, aveva invitato i deputati a tutelare i diritti dei detenuti e il reinserimento della persona nella società attraverso la rieducazione annunciando una sua interrogazione al Ministro della Giustizia “poiché ritengo che abbia il dovere politico e morale di stanziare fondi aggiuntivi, già dalla prossima legge di bilancio, e per chiedere quali provvedimenti intende adottare per migliorare la qualità della vita dei detenuti e agevolarne il reinserimento nella società”.

Accanto a lei, ci si sganasciava. E quel video è stato pubblicato dalla stessa senatrice Aloisio sulla sua bacheca Fb, con orgoglio…