Umberto Tozzi al Festival La Versiliana: nuova tappa da tutto esaurito nel tour “Gloria forever” (video)

Sarà la musica la protagonista nel cartellone del 44esimo Festival La Versiliana, confezionato dal consulente artistico Massimo Martini. Venerdì 11 agosto alle 21.30 i riflettori sul palco del grande teatro immerso nella pineta, si accenderanno i per il concerto di Umberto Tozzi artista amatissimo e conosciutissimo, evento che ha già registrato grandi numeri. Umberto Tozzi, farà tappa alla Versiliana con il suo tour ‘Gloria forever’, progetto che, dal settantesimo compleanno dell’artista, celebra l’incredibile catalogo musicale e la carriera di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano.

Gloria Forever è un progetto che vede impegnato Umberto Tozzi, artista che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire.

Umberto Tozzi, una carriera costellata di successi

Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del 1952 e nella sua carriera ha venduto nel mondo più di 80 milioni di dischi. Inizia a farsi conoscere come autore scrivendo per Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella Bella, Wess e Dori Ghezzi (per cui firma ‘Un corpo e un’anima’, brano che vince