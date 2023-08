“Uccidi Fugatti”, firmato No Tav: FdI denuncia le nuove minacce al presidente del Trentino

«È comparsa nuovamente, proprio dove era già stata cancellata due volte nelle ultime 3 settimane, cioè nei pressi dell’imbocco della galleria delle Laste a Trento, la scritta “Uccidi Fugatti”. La minaccia nei confronti del nostro presidente, firmata dal collettivo No Tav e accompagnata dalla stella a cinque punte delle Brigate Rosse, colpisce perché reiterata e posizionata in un luogo molto frequentato, anche da turisti, rappresentando un brutto biglietto da visita per il nostro Trentino». Lo denuncia Claudio Cia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Provincia di Trento, segnalando su Facebook la nuova minaccia indirizzata al presidente Maurizio Fugatti già sotto scorta per avere ricevuto una busta con proiettile.

“Uccidi Fugatti”, la denuncia su Fb di Claudio Cia

«La mia solidarietà va all’uomo Fugatti, prima ancora che al presidente della Provincia che in quanto tale rappresenta tutti i suoi cittadini – aggiunge l’esponente di FdI -. Non è possibile che nel 2023 una persona non possa ricoprire un incarico politico senza temere per la propria vita. L’auspicio è che le indagini della Digos facciano il loro corso e accertino l’identità di questi frustrati, cosicché possano proseguire il loro viaggio della vita, alleggerendosi del bagaglio dell’odio».

Nel video su Facebook Cia osserva: «E anche oggi, purtroppo, nel giorno di Ferragosto qualcuno ha voluto lasciare il suo messaggio di odio e di intolleranza».

La busta col proiettile intercettata a maggio

Lo scorso 29 maggio è stata intercettata nel centro di smistamento postale a Trento una busta contenente un proiettile indirizzata alla segreteria del presidente della Provincia. Il messaggio della lettera, firmato “Il lupo solitario”, esprimeva minacce nei confronti di Fugatti e dei suoi figli.

Le indagini della Digos di Trento sono in corso, in particolare nei confronti delle frange più estremiste degli ambienti animalisti. La Procura di Trento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per minacce aggravate e detenzione di munizioni. A Fugatti venne assegnata la scorta per un episodio simile nel maggio 2021, poi revocata nell’autunno del 2022.