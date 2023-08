Tragedia in mare, un giovane di 20 anni muore tranciato dall’elica di una barca a Cetara

Un’altra tragedia in mare sulla costa amalfitana, questa volta a Cetara. Un ragazzo di 20 anni è morto tranciato dall’elica di una barca che aveva noleggiato con due amici. Doveva essere un momento di svago, in compagnia, al sole, in allegria. La notizia è agghiacciante. I tre giovani avevano preso l’imbarcazione a Salerno per una giornata in mare. Intorno alle 17, al largo di Cetara, il terribile incidente. Ferito anche un amico della vittima che avrebbe tentato di aiutare il giovane e ora si trova in ospedale, mentre il terzo ragazzo è rimasto a bordo ed è illeso.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo, tuffatosi in mare troppo vicino alla barca, è stato colpito dall’elica. Il suo corpo giace sul fondale. Una tragedia. Gli uomini della Capitaneria di porto di Salerno hanno recuperato il natante con i due ragazzi a bordo. Il ferito è stato portato in ambulanza presso il più vicino ospedale. Si attende l’arrivo dei sommozzatori per il recupero del corpo del ragazzo morto prima dell’imbrunire.

Un’altra tragedia poche settimane fa

Un’altra morte nel mare della costa amalfitana funesta le cronache estive. Ai primi d’agosto era morta una turista americana nello scontro tra il suo natante con un veliero, nelle acque di Furore. Sarebbe risultato positivo ai test tossicologici, ma anche a quelli alcolemici, lo skipper dell’imbarcazione a motore sulla quale si trovava la vittima. La donna, Adrienne Vaughan, 45 anni, era la presidente del ramo americano della casa editrice Bloomsbury, famosa per aver pubblicato i romanzi di Harry Potter. Oggi, a poche settimane, una giovane vittima stroncata.