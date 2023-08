Toto Cutugno ricordato in Francia e Russia. Ruggeri: “Era un grande, sottovalutato solo dai radical chic”

Si succedono i messaggi di cordoglio anche dall’estero per la morte di Toto Cutugno, avvenuta oggi in un ospedale milanese, dopo una lunga malattia. «Una grande cultura musicale, apprezzato in tutto il mondo e spesso sottovalutato dall’intelligencija radical-chic nostrana. Un gran signore. In questo tempo di improvvisati ricordiamo chi faceva musica ‘leggera’ con classe, cuore e grande preparazione tecnica». Lo scrive su twitter il cantautore Enrico Ruggeri ricordando Toto Cutugno, scomparso oggi a Milano.

Toto Cutugno, l’omaggio di Sgarbi: interpretava un sentimento nazionale

“Un italiano vero, se n’e’ andato… Autore e interprete della grande tradizione italiana. Ha scritto una delle canzoni italiane piu’ famose del mondo, L’Italiano. Ci conoscevamo da sempre. Ciao Toto, la tua musica sale in cielo”. Questo il ricordo di Gianni Morandi in un post Facebook.

“Sono addolorato, Toto Cutugno era una persona buona. Una perdita troppo grande per me, sono addolorato. Una grande perdita per tutti gli italiani e per chi ama la musica. Sembrava scontroso, invece era chiuso perché era malinconico e non triste”, dice Pippo Baudo. “A quel Sanremo del 1983 capii subito che l’italiano sarebbe diventato un successo internazionale”, conclude Baudo a RTL 102.5, intervistato da Enrico Galletti.

“Onore a un italiano vero, di un’Italia povera ma autentica. Figlio di genitori siciliani, Toto Cutugno ha raccontato un mondo di padri, madri e figli interpretando un sentimento collettivo di orgoglio nazionale”. Lo scrive sul suo profilo Facebok, Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura.

L’omaggio de Le Monde, il lutto a Mosca: era un compositore meraviglioso

Anche Le Monde celebra Toto Cutugno, cantante celebre anche in Francia. La sua canzone “Un italiano vero” scrive su Twitter Le Monde, fu seconda nella hit parade. Una canzone che ha avuto enorme successo anche in Israele, Iran e Corea del Sud. Il quotidiano ricorda che il video della canzone fu girato sugli Champs Elysee a Parigi e conteneva “una serie di clichè caricaturali sull’Italia e gli italiani. Le Monde ricorda infine come CUTUGNO abbia scritto per molti cantanti francesi da Michel Sardou a Mirelle Mathieu, Joe Dassin, Sheila e Johnny Hallyday.

”Uno degli artisti stranieri più amati e conosciuti in Russia”. Così l’agenzia di stampa Ria Novosti ha dato la notizia della morte di Toto Cutugno, avvenuta oggi al San Raffaele all’età di 80 anni. Ricordando i successi dell’artista, su tutti ”L’italiano”, l’agenzia ricorda che ”Cutugno si è esibito più volte in Russia e ha preso parte a progetti congiunti con artisti nazionali”. Viene quindi data voce al musicista russo Sergei Penkin, che ha definito Cutugno “un compositore meraviglioso, una persona meravigliosa”.