Top gun italiani nei cieli del Giappone: è la prima esercitazione militare congiunta della storia

Si è conclusa nella notte di martedì (ora italiana) nella base aerea di Komatsu, l’esercitazione congiunta che ha visto velivoli dell’Aeronautica Militare e della Japan Air Self-Defense Force (Jasdf) addestrarsi insieme su diverse attività in scenario operativo. “Con il Comandante di S.A Gen. Biavati e il Comandante Suzuki abbiamo salutato il personale dell’Aeronautica Militare e della Jasdf in occasione delle prime esercitazioni congiunte in Giappone con i nostri F35 e aerei di supporto. Complimenti e grazie a tutti!”, si legge in un tweet dell’ambasciata d’Italia in Giappone.

Come riferiscono fonti del ministero della Difesa, i quattro caccia dell’Aeronautica militare italiana sono atterrati alla fine della scorsa settimana nella base aerea di Komatsu, in Giappone. Gli F-35A Lightning II hanno preso parte a un’esercitazione militare durata due giorni. I velivoli hanno fatto alcune soste durante il viaggio verso il Giappone. Sono atterrati in Qatar e alle Maldive e hanno fatto uno scalo di due giorni a Singapore. Lo scalo nella città-stato è stato ritardato da un tifone.

L’F-35A Lightning II è stato affiancato da tre rifornitori aerei KC-767A. Da un Gulfstream G550 per il rilevamento radar a lungo raggio e da due C-130J Super Hercules per la ricerca