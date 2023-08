Terzo polo: tra Renzi e Calenda “divorzio” sotto l’ombrellone. Gruppi unitari fino a settembre

«”Tutto il resto è noia“. Avanti Azione». Sui social, Carlo Calenda elenca le priorità e «le cose di cui vogliamo parlare nei prossimi mesi». Così marcando un’ulteriore distanza da Italia Viva e Matteo Renzi. Gli ex-alleati del Terzo Polo, si sa, in Parlamento ormai sono ai titoli di coda. Traballano tra le polemiche anche i gruppi (ancora) unitari di Camera e Senato. L’ultimo botta e risposta in ordine di tempo è quello, sempre via social, tra Matteo Richetti e Ivan Scalfarotto. Dal fronte di Azione, i bene informati danno per imminente una presa di posizione di Calenda. Ma sono solo voci, che non trovano conferma.

Gli uomini di Renzi: «Carlo ha sfasciato tutto»

Trova invece addirittura smentita quella che accreditava un’assemblea da tenere in queste ore. «Di sicuro c’è che Matteo è stufo. Calenda ha lanciato il sasso e ora prende tempo per non finire nel misto», fanno trapelare gli amici di Renzi. «Carlo – incalza la senatrice e coordinatrice di Iv Raffaella Paita – ha sfasciato tutto». La soluzione più gettonata e in parte più auspicata è quella della “separazione consensuale“. «Lo scioglimento dei gruppi ci sarà, ma a Camere chiuse», assicura un deputato. A settembre si vedrà. Ma è anche vero che non manca chi si oppone al divorzio. È il caso di Luigi Marattin (Iv) e di Enrico Costa (Azione), che oggi hanno annunciato per settembre un tour «per parlare insieme di fisco e giustizia».

Al Senato Azione può finire nel Misto

La questione riguarda la sopravvivenza in Parlamento. Alla Camera i problemi sono minori. Salvo cambiamenti, i deputati di Calenda sono undici e quelli di Renzi dieci. Con una deroga alla soglia di 20 componenti si possono fare due gruppi autonomi, sulla scorta di quanto già deciso con Noi moderati e i rosso-verdi dell’Avs. Al Senato, invece, cambia tutto. Iv avrebbe i sei componenti necessari a fare gruppo. Per Calenda, fermo a quattro senatori, si aprirebbe la via del Misto, dove si può formare una componente, salvo una campagna acquisti estiva sempre possibile.