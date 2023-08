Spacciatore tunisino da record: arrestato per la 27ma volta, rimesso in libertà dopo poche ore

Vanta un record poco invidiabile uno spacciatore arrestato nei giorni scorsi a Brescia. Nelle scorse ore l’uomo, un tunisino che è già stato arrestato per ben 26 volte, come riportano dai quotidiani locali ha raggiunto quota 27. Ad arrestarlo, questa volta, è stata la polizia locale cittadina, che lo ha fermato mentre vendeva tre dosi di cocaina ad altrettanti avventori nella zona di via Tartaglia.

Quota «27» è stata toccata due giorni fa, ma la limitazione della libertà è stata una questione di poche ore. Nei suoi confronti è stata disposta l’espulsione amministrativa. Come ricostruisce Brescia Oggi, non è sempre andata così: infatti in passato ha trascorso diversi mesi nei cpr. All’attivo anche diversi anni di detenzione oltre al pesante coinvolgimento in una storica maxi inchiesta come “Montagne rosse”, relativa alle gang tunisine e al traffico di stupefacenti. Stavolta per lui è scattata l’espulsione amministrativa.

Dallo spacciatore tunisino al marocchino che doveva stare in galera da tempo

Non arriva alle 27 volte ma vanta un notevole curriculum criminale anche il pregiudicato marocchino arrestato a Seregno dai carabinieri. Nonostante la condanna definitiva, era ancora a piede libero con pieno campo per continuare il proprio business criminale che già da qualche anno si era focalizzato sullo spaccio di cocaina nel cuore di Seregno. Tutto questo fino a ieri pomeriggio quando, attorno alle 18.30, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Seregno,