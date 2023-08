Rotondi rivela i motivi (ignobili) per cui Sarkozy e la Merkel ce l’avevano con Berlusconi e gli fecero la guerra

Sarkozy da alle stampe le sue memorie –“Le temps des combats” – sostenendo che lui e la Merkel cercarono di convincere Silvio Berlusconi a dimettersi perché, “stava diventando la caricatura di se stesso” ma, evidentemente, l’ex-presidente francese, che certo non ci fa una bella figura, sorvola sul vero motivo di quel gesto ignobile. Ci pensa Gianfranco Rotondi, all’epoca ministro per l’attuazione del programma, a ristabile la verità dei fatti.

“Nelle memorie di Sarkozy – scrive Rotondi su Facebook – arriva la certificazione della interferenza di altri Paesi europei nello svolgimento della politica italiana. Sarkozy in questo caso è reo confesso, di circostanze che ben conoscevamo. L’ex-presidente francese trascura solo di confessare uno dei principali motivi dell’attacco a Berlusconi e al suo Governo”.

“In quel periodo – ricostruisce Rotondi – il nostro Governo varò un decreto cosiddetto ‘salvabanche’, che in realtà salvava i risparmiatori in caso di default delle banche italiane”.

“Il Governo inglese chiese, riservatamente, che il nostro decreto fosse emanato dopo uno analogo del Governo britannico, per un fatto di prestigio. E così fu”, continua Rotondi . Ricordando che “Germania e Francia venivano costrette ad analoga azione, ma erano consapevoli del fatto che Berlusconi non rischiava nulla, perché il sistema bancario italiano era abbastanza sano, mentre ad esempio quello tedesco presentava inquietanti criticità”.

Fu quello il motivo di rottura, l’elemento che fece inferocire la cancelliera tedesca e il presidente francese. Non glielo perdonarono a Berlusconi. “Da quel momento Merkel e Sarkozy divennero delle belve con Berlusconi. Se vogliamo ricostruire quegli anni, possiamo farlo, ma in modo completo”, conclude Rotondi.

““Ci fu tra di noi un momento di grande tensione, quando ho dovuto spiegargli che il problema dell’Italia era lui! – scrive Sarkozy nelle sue memorie. – Angela e io eravamo convinti che era diventato il premio per il rischio che il Paese doveva pagare ai sottoscrittori dei titoli del Tesoro. Pensavamo sinceramente che la situazione sarebbe stata meno drammatica senza di lui e il suo atteggiamento patetico…L’ora era grave. Abbiamo dovuto sacrificare Papandreu(all’epoca premier greco) e Berlusconiper tentare di contenere lo tsunami…I mercati hanno capito che noi auspicavamo le dimissioni di Berlusconi. È stato crudele, ma necessario”. Una ricostruzione da cui Silvio Berlusconi ne esce come un gigante umanamente e politicamente. E Sarkozy e la Merkel ne escono come poveretti.