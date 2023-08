Ragazza ucraina massacrata e stuprata sulla spiaggia di Rimini: c’è l’identikit dell’aggressore

Una ragazza di 20 anni originaria dell’Ucraina e residente a Rimini è stata aggredita sabato notte intorno alle 4 in spiaggia a Rivazzurra di Rimini. È stata soccorsa poco prima dell’alba da un vigilante che ha chiamato il 118. La giovane vittima, soccorsa intorno alle 4.30 tra le cabine del Bagno 118, ha raccontato ai soccorritori: “Mi ha violentato e dopo mi ha riempito di botte”. Portata in ospedale in stato di choc, i medici le hanno riscontrato una frattura alla clavicola e una al volto ed è stato necessario sedarla non prima che la 21enne avesse puntato il dito contro un nordafricano.

La 21enne ucraina ha lesioni alle testa e una clavicola fratturata

Rimini è sempre più ostaggio delle bande criminali, spesso composte da immigrati. Nelle stess ore si è registrata una rissa nel parco: un uomo è stato accoltellato in maniera seria ed è tutt’ora ricoverato in ospedale. A dare l’allarme, intorno alla mezzanotte, è stato un passante che si trovava in via Goito a ridosso dell’area verde e si è trovato davanti la vittima barcollante e sanguinante. È partito l’allarme che ha fatto accorrere sul posto le Volanti della Questura e l’ambulanza del 118 coi sanitari che hanno soccorso il ferito raggiunto al fianco da un fendente. Secondo quanto emerso si tratterebbe di un nordafricano privo di documenti che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Infermi dove si trova attualmente in stato di sedazione ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Lo stupro sulla spiaggia di Rivazzurra a Rimini

Sull’aggressione in spiaggia indagano gli agenti della Squadra mobile, diretti da Dario Virgili e coordinati dal pm Annadomenica Gallucci. Ieri mattina gli uomini della scientifica si sono recati al bagno 118 in cerca di tracce di sangue, impronte e ogni altro elemento utile. I poliziotti hanno già visionato i filmati delle telecamere dello stabilimento balneare: mostrano la ragazza mentre arriva in spiaggia con un uomo. È su quelle immagini che la polizia sta lavorando, per cercare di risalire all’identità dell’aggressore. Si scava negli ambienti frequentati dalla ragazza e nel suo giro di amicizie.

“Un grave episodio di violenza contro una giovane donna è avvenuto nella notte a Rimini. Ora la donna è in ospedale, per le percosse subite. Se mi sarà consentito, nelle prossime ore mi recherò personalmente in ospedale per portarle la vicinanza e la solidarietà di tutta la città”. Così in una nota, il sindaco Pd della città romagnola, Jamil Sadegholvaad, interviene sull’aggressione subita la scorsa notte, sulla spiaggia di Rivazzurra, da una 21enne ucraina ora ricoverata con una clavicola rotta e una lesione alla testa. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Polizia dovranno chiarire anche se sia stato consumato uno stupro. “Rimini – aggiunge il primo cittadino – non può tollerare questi episodi e dunque, al sostegno prioritario per la vittima, accompagna la totale collaborazione agli investigatori affinché il criminale o i criminali che hanno fatto questo siano rapidamente consegnati al carcere e alla giustizia. Aspettiamo le prossime ore per avere aggiornamenti – conclude Sadegholvaad -: adesso quello che ci preme più di ogni cosa è la salute della ragazza”.