Paura a Roma, straniero fuori controllo ferisce un carabiniere con un coccio di bottiglia: arrestato

Ancora panico e violenza per le strade di Roma, dove uno straniero dopo aver preso di mira un giovane, ha aggredito e ferito un carabiniere davanti la caserma dove il militare era in servizio. Dopo i vigili assaliti da uno straniero in escandescenze alla Stazione Termini e la rapina con pistola alla testa di una cassiera in servizio nella galleria commerciale della Stazione Tiburtina, un altro violento a spasso per la capitale ha seminato il panico in città, stavolta in zona Torpignattara, dove un 26enne originario del Bangladesh è stato visto in strada mentre, brandendo una bottiglia di vetro rotta, stava inseguendo un ragazzo precedentemente aggredito. Un passante ha notato la scena ed è corso alla stazione dei carabinieri nei pressi di Via Benedetto Bordoni, e ha lanciato l’allarme. E proprio lì, davanti la caserma, la situazione è ulteriormente degenerata…

Paura a Roma, straniero 26enne aggredisce un carabiniere davanti la caserma

Il 26enne, infatti, accortosi del passante che stava avvisando i militari, si è diretto verso la stazione dell’Arma. E quando un carabiniere è uscito dagli uffici della caserma per bloccarlo, il cittadino straniero l’ha colpito con il coccio di bottiglia ferendolo a un braccio con un taglio profondo inferto sul polso che gli ha reciso i tendini. Sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha portato il carabiniere all’Ospedale Vannini. Per lui una prognosi di 30 giorni. E potrebbe non essere finita. Dopo il trasferimento al Policlinico universitario Agostino Gemelli, i medici stanno valutando infatti se dover ricorrere a un intervento.