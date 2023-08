Myanmar, per San Suu Kyi grazia “parziale”: cadute cinque condanne su 19: mistero sul suo rilascio

La leader birmana Aung San Suu Kyi è stata graziata. O meglio, si tratta di una grazia “parziale”. Lo riportano i media statali. La giunta militare al governo ha tuttavia esteso lo stato di emergenza imposto quando l’esercito ha preso il potere con un golpe nel 2021, arrestando Aung San Suu Kyi, alti funzionari del suo governo e membri del suo partito (la Lega nazionale per la democrazia). Successivamente sempre i media statali birmani hanno precisato che Aung San Suu Kyi ha ottenuto una grazia parziale: ossia riguarda cinque delle 19 condanne a suo carico e non è chiaro per il momento se porterà al suo rilascio.

Aung San Suu Kyi ha ottenuto la grazia nell’ambito di un’amnistia concessa a oltre 7mila prigionieri in occasione della Quaresima buddista. Era stata condannata a 33 anni di carcere per una serie di accuse: tra cui corruzione, possesso di walkie-talkie illegali; e mancato rispetto delle restrizioni anti Covid. La decisione sullo stato d’emergenza è stata approvata dal Consiglio nazionale per la difesa e la sicurezza, composto da funzionari militari.

