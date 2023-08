Miracolo ad Altamura: alla processione la statua della Madonna prende fuoco, ma resta integra (video)

Momenti di paura ad Altamura e un salvataggio che per alcuni fedeli è stato miracoloso. Nella città in provincia di Bari, che domenica scorsa celebrava la sua protettrice, la Madonna del Buoncammino le fiamme hanno rischiato di distruggere l’immagine votiva e di causare danni anche ai partecipanti. Un video, che è già virale sui social, documenta l’incredibile evolversi della situazione.



Nel mezzo della processione, infatti, le fiamme scatenate dalle fontanine decorative ed elettriche hanno incendiano gli ornamenti floreali composti da piante di pampas. Le fiamme hanno lambito il simulacro mariano che fortunatamente – o “per miracolo”, sostiene qualche devoto – non è stato danneggiato. “Saranno il segno della devozione che si è consumata alla presenza della Madonna”, ha commentato nel corso della processione don Giuseppe Loizzo nel corso della telecronaca del corteo religioso.

Miracolo ad Altamura: alla processione la statua della Madonna scampa alle fiamme

“La statua della Madonna stava percorrendo la strada di Altamura che dal santuario porta alla città. Era arrivata a porta Bari che è luogo in cui il carro si ferma, un soprano intona l’Ave Maria e il sindaco omaggia la Protettrice della città”, ricostruisce con l’Ansa don Giuseppe Loizzo. Le decorazioni simili a innocui fuochi di artificio, usati anche per le torte, hanno innescato il rogo. “Accanto alla statua di solito ci sono gli angeli, quest’anno invece – continua il parroco – sono stati preferiti dei fiori. Il vento ha contribuito ad avvicinare quelle fiammelle alle piante che hanno preso fuoco”. “L’immediato uso di un estintore – conclude il sacerdote – ha spento le fiamme e salvato la Madonna che indossa abiti in stoffa”.