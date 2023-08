Meloni: “Auguri a Paola Del Din per i suoi 100 anni, donna e patriota straordinaria”. Le dedicò il 25 aprile

“Auguri di buon compleanno a Paola Del Din per i suoi 100 anni”. E’ il messaggiodel premier Meloni che non dimentica il traguardo importante di una donna alla quale aveva voluto dedicare il 25 aprile di quest’anno. “Ho avuto il piacere di incontrare più volte e conoscere questa donna straordinaria: patriota e Medaglia d’Oro al Valor militare per il coraggio dimostrato durante la Resistenza nelle file delle Brigate Osoppo. Oggi tutti noi le facciamo i nostri auguri e la ringraziamo per la sua costante testimonianza di amore per la Patria e per la libertà”.

Meloni le dedicò il 25 aprile

Questo l’augurio formulato dalla presidente del Consiglio a Paola Del Din. Fu in una lettera al Corriere della Sera che Giorgia Meloni rese noto di dedicarle la ricorrenza del 25 aprile: “Nell’Italia repubblicana è stata insegnante di Lettere e, nonostante i suoi quasi cento anni, continua ad accettare gli inviti a parlare nelle scuole di Italia e del valore della Libertà. Dedico questo giorno a lei: madre di quattro figli e nonna di altrettanti nipoti, ma anche, idealmente, di tutti gli italiani che antepongono l’amore per la propria Patria a ogni contrapposizione ideologica», scrisse il premier.

Paola Del Din combatté con le Brigate Osoppo

Paola Del Din, sottolineò ancora Meloni, «durante la Resistenza combatteva con le Brigate Osoppo: le formazioni di ispirazione laica, socialista, monarchica e cattolica. Fu la prima donna italiana a paracadutarsi in tempo di guerra. Il suo coraggio le è valso una Medaglia d’oro al valor militare. Che ancora oggi, quasi settant’anni dopo averla ricevuta, sfoggia sul petto con commovente orgoglio». Una celebrazione ufficiale del centesimo genetliaco è in programma a Udine il 2 settembre con gli interventi delle autorità civili e militari, tra cui il presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione, generale Enrico Pino, il comandante delle Truppe Alpine, generale Ignazio Gamba, il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero.