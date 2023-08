Lutto in Rai: morto improvvisamente il membro del Cda Riccardo Laganà. Aveva 48 anni

È scomparso improvvisamente questa notte per un arresto cardiaco il consigliere di amministrazione Riccardo Laganà. Sgomento e commozione tra i dipendenti Rai di cui Laganà era il rappresentante. Era stato confermato al suo secondo mandato nel CdA Rai.

‘«L’improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la ‘sua’ Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il Servizio Pubblico’». Così la Presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Roberto Sergio si fanno interpreti del grande cordoglio del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e di tutti i lavoratori Rai per la morte di Riccardo Laganà. ”Nel suo ruolo di Consigliere di Amministrazione – proseguono Soldi e Sergio – Laganà ha sempre rappresentato, con determinazione e fermezza, ma con lealtà e grandissimo senso di responsabilità, il punto di vista dei lavoratori Rai, per un’Azienda che desiderava fosse realmente un punto di riferimento autorevole per i cittadini e per la quale si è sempre speso generosamente in prima persona”.

Tra i primi a dare la notizia Sigfrido Ranucci di Report. «È scomparso Riccardo Laganà – scrive il giornalista Rai – Mio amico, collega e membro del Cda Rai eletto dai dipendenti di cui è stato l’irriducibile difensore. Così come ha difeso lo spirito del servizio pubblico, di Report, di tutto il giornalismo d’inchiesta, sempre a difesa dei più fragili e degli indifesi. Spina nel fianco dell’arroganza e di quel potere politico che ha cercato di rendere meno indipendente la Rai. Mi mancherà in maniera incredibile, mi mancheranno le sue battaglie, la sua purezza e anche la sua testardaggine. La squadra di Report ed io gli saremo per sempre riconoscenti. Aveva 48 anni, lascia la compagna e due figli. A loro il nostro cordoglio».

Nato a Roma nel 1975, perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed esperto in linee di telecomunicazioni e impianti, nel luglio 2018 Laganà era stato eletto componente del cda dall’assemblea dei dipendenti della Rai, ruolo in cui era stato confermato a giugno 2021. In Rai nel 1996, era tecnico della produzione del Centro di Produzione di Roma.

Attivista e volontario nel campo della tutela e della salvaguardia degli animali e dell’ambiente, collaborava con diverse associazioni, dedicandosi, in particolare, anche alla formazione e agli aspetti divulgativi per lo sviluppo di una cultura del rispetto di animali e ambiente. Sui suoi profili Social l’ultimo post riguarda appunto un’iniziativa contro la caccia.