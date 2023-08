L’ultima follia dell’influencer Janis Danner: distrutta una statua di Butti dal valore di 200mila euro

Janis Danner forse avrà pensato ai consigli del ministro Karl Lauterbach sull’Italia ma l’impresa di ieri non è una buona promozione del tradizionale civismo teutonico. L’influencer tedesco ha affittato una villa a Viggiù, vicino Varese, per girare un video e ha distrutto, certo involontariamente, una statua di Enrico Butti, grande artista vicentino. Valore al ribasso: duecentomila euro. Danner e si suoi sodali sono stati denunciati per vandalismo e danni al patrimonio artistico.

I fatti

Le telecamere di video sorveglianza di Villa Alceo( fittata dai ragazzi)hanno ripreso tutta la scena, che lascia poco margine di interpretazione. Si vedono quattro persone con il cellulare in mano che riprendono due ragazzi abbracciati a un statua al centro di una fontana. Si tratta di una scultura di Enrico Butti, il famoso artista originario di Viggiù. Un blocco unico di pietre di Vicenza del valore di centinaia di migliaia di euro, che la famiglia Golferini custodiva all’interno del giardino della Villa, ben protetta da aiuole recintate. All’interno della Villa si trova la collezione privata di diversi pittori post-modernisti sovversivi al regime comunista tra cui Nathalia Goncharova, Felix Volosenkov, Viacheslav Mikhailov e Valery Lukka.

Chi è Janis Danner

Janis Danner è uno tra i più popolari influencer di fitness e lifestyle tedeschi. Sui social si definisce cosi: “Il suo obiettivo? Offrire ai suoi follower, e non solo, un canale che possa ispirare ambizione, determinazione e un atteggiamento positivo nei confronti della vita. Non si considera un trainer professionista, parla del suo lavoro ed il canale Instagram, cosi come i suoi contenuti, sono un riflesso abbastanza accurato del suo stile di vita”.

La sua passione per lo sport e poi per il fitness inizia molto presto, verso gli otto anni. A 14 anni ha la possibilità di frequentare una scuola sportiva, la stessa di talenti come Marvin Plattenhardt, İlkay Gündoğan e molti altri che oggi giocano in Bundesliga, prima serie di calcio tedesco.

I vandalismi insopportabili

Dalle scritte al Colosseo all’episodio di ieri si moltiplicano i casi di vandalismo ad opera di turisti stranieri. Un problema per il più importante Paese, in termini di patrimonio artistico, del mondo. Scarso rispetto per le opere d’arte e percezione abbastanza soggettiva della libertà sono alla base di comportamenti non tollerabili. Il turismo è una risorsa straordinaria per l’Italia ma a patto che chi viene ne rispetti, civilmente, la bellezza. Altrimenti, meglio stare a casa propria.