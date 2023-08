Litiga per i cani e accoltella un condomino, in passato minacciò di dare fuoco alla palazzina

Ha accoltellato un condomino per una lite legata ai cani. I fatti risalgono al giorno di ferragosto quando le pattuglie della Questura di Monza e della Brianza, in seguito a una segnalazione arrivata alla sala operativa da parte di una donna per una lite furiosa sulle scale del condominio, sono intervenute nella palazzina trovando un giovane seduto su una panchina del cortile con la maglietta sporca di sangue all’altezza dell’addome. Il ragazzo ha subito consegnato agli agenti il coltello con cui era stato colpito riferendo di conoscere l’aggressore che si era allontanato.

Sulla base della descrizione fornita dalla vittima, gli equipaggi delle Volanti hanno iniziato le ricerche dell’uomo rintracciandolo in una strada vicina con i pantaloni ancora sporchi di sangue. L’uomo, alla vista delle pattuglie, ha cercato di nascondere un altro coltello da cucina di 35 centimetri sotto un materasso abbandonato in strada. Bloccato dai poliziotti l’aggressore ha raccontato di aver accoltellato poco prima un giovane nel pianerottolo del condominio per un diverbio legato al comportamento dei cani della vittima.