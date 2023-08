L’intervista del Pm di Rovereto su Chukwuka: “56 dosi di eroina? Non sono niente”. L’ira di FdI e Lega

“Chukwuka? Un fisico spettacolare, da Olimpiadi. 56 dosi di eroina? Non sono sufficienti per un arresto nemmeno ad Amsterdam( e lo dice ridendo)”. “Il killer di Iris Setti? Sempre corretto, sempre puntuale alla firma. Un modello.” sono alcune delle incredibili parole pronunciate dal Pm di Rovereto, Viviana Del Tedesco, titolare dell’inchiesta sulla morte di Iris Setti, in un’intervista a la Verità, per cui è indagato per omicidio Chukwuka Nweke. Il riferimento alla droga e al comportamento dell’uomo, senza fissa dimora e dedito al consumo di alcol e allo spaccio di stupefacenti, hanno suscitato le ira di esponenti di FdI e della Lega.

Le 56 dosi di eroina” insufficienti per l’arresto”

L’uomo è stato arrestato in flagranza con 56 dosi di eroina e due confezioni di hascisc e la pm risponde alla domanda incredibilmente, “Se si va in Olanda non è nemmeno considerato reato (ride) io non so… dai manager ai bancari, tutti” ignorando che nessun Gip considererebbe la presenza di 56 dosi di eroina come uso personale e non come spaccio e facendo una sorta di parallelo sociologico con “manager e bancari” consumatori di droga in cui non si vede il nesso.

“Chukwuka? Sempre corretto”

Nell’intervista a La Verità, la Pm Del Tedesco definisce Chukwuka Newke( che era sottoposto all’obbligo di sorveglianza e di firma)”una persona assolutamente corretta(!).Aveva una puntualità nel fare la firma che se gli studenti di oggi fossero così puntuali a scuola saremmo a cavallo. La verità è quella che sappiamo, è quella delle carte, dei certificati penali… se poi ci vogliamo inventare qualcosa da scrivere, bene! Io faccio un altro mestiere”.

“Chukwuka? Fisico spettacolare..”

Ma l’elogio dell’assassino continua nell’intervista guardando all’aspetto fisico dell’assassino “È un uomo che fisicamente è spettacolare. Quello lì doveva andare a fare le Olimpiadi, a fare i mondiali di pugilato, non lo so… mi capisce? Quello lì doveva andare in pista! Sono personaggi molto forti e io lo vedevo sempre… cioè… e non ho visto nessuno all’epoca che dicesse… perché poi abito là… adesso tutti dicono… ma io non ho visto nessuno… si allenava… adesso parlano di tutte quelle robe nei parchi”. Abbastanza per scatenare le ira di Fratelli d’Italia e Lega.

Antoniozzi e Loizzo : ” Stupefatti da intervista. Giustizia per Ines “

Il vice capogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi, si è detto “perplesso e stupefatto per questa intervista. Incredibile che 56 dosi di eroina vengano considerati alla stregua di caramelle e che si definisca addirittura un modello un assassino etilista e spacciatore. A questo punto ci chiediamo se non sia il caso che la Pm lasci l’indagine anche perché non accetteremo scorciatoie di infermità mentali”. Gli fa eco Simona Loizzo, deputato della Lega e membro della commissione sanità, per la quale “Il pm nell’intervista descrive l’assassino della signora Ines quasi come un modello, aggiungendo che 56 dosi di eroina non rappresentano un motivo per essere arrestati. A nostro avviso, invece, si tratta di uno spacciatore etilista che andava arrestato – dice Loizzo – e non riusciamo a non essere perplessi per quanto letto”.

Cosa dice la giurisprudenza sulla “modica quantità”

Di recente la Cassazione si è pronunciata sulla modica quantità di possesso per uso personale specificando che ” è da riconoscersi la lieve entità non solo verificando il dato quantitativo e qualitativo, ma anche i parametri indicati dal legislatore – quali mezzi, modalità e circostanze dell’azione – che lascino intendere una minima offensività penale della condotta tenuta all’imputato”. Tradotto significa che 56 dosi di eroina( sostanza che si inocula una volta il giorno) non possono essere classificati come uso personale. Anche ad Amsterdam.