Inferno alle Hawaii: 93 morti negli incendi. Uno dei sopravvissuti: “È stata come una bomba atomica” (video)

È salito ad almeno 93 morti il bilancio degli incendi che hanno devastato l’isola di Maui, nelle Hawaii: lo ha reso noto il governatore dello Stato, Josh Green, come riporta Sky News. Le autorità hanno avvertito che le operazioni in corso per trovare e identificare le persone sono ancora nelle fasi iniziali. “Abbiamo un’area che dobbiamo contenere che è di almeno 5 miglia quadrate ed è piena dei nostri cari”, afferma John Pelletier, capo della polizia di Maui aggiungendo che è probabile che il bilancio delle vittime cresca. Il documentarista Tracy Bennet a Fox News ha raccontato le immagini della tragedia: “Sembrano gli effetti di una bomba atomica”.

Apocalisse di fuoco alle Hawaii: le immagini del disastro

La parole delle autorità locali è che è il bilancio della strage è destinato ad aumentare (“Senza dubbio ci saranno altri morti” ha dichiarato il Governatore Green). Si tratta del più grave degli ultimi cento anni di storia degli Stati Uniti d’America. Supera infatti il bilancio del rogo 2018 a Camp in California dove persero la vita 85 persone. Le immagini dall’arcipelago, ancora battuto da forti venti che alimentano nuovi roghi nelle onnipresenti sterpaglie, sono spettrali: colonne di fumo e fiamme si alternano corpi carbonizzati sotto teli trasportati da soccoritori stravolti da stanchezza e dolore, carcasse di animali auto imbarcazioni, case e negozi devastati da fuoco e saccheggi, alberi e piante esotiche affumicati. Fognature e tubazioni sono esplosi in centri urbani e villaggi. “Faremo chiarezza”, promette il Procuratore hawaiano.

Almeno altri due incendi si sono verificati a Maui, senza che finora siano stati segnalati decessi: nell’area di Kihei a sud dell’isola e nelle comunità montuose dell’entroterra conosciute come Upcountry. Un quarto è scoppiato venerdì sera a Kaanapali, una comunità costiera nel West Maui a nord di Lahaina, ma i soccorritori sono riusciti a spegnerlo, hanno detto le autorità. Al momento sono oltre 15mila i turisti fuggiti da Mui, l’isola dell’arcipelago più colpita.