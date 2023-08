Incidente per Tony Hadley prima del concerto in Calabria, menisco rotto. E lui canta da seduto (video)

Incidente per Tony Hadley prima di un concerto in Calabria. Lo storico leader degli Spandau Ballet all’atteso concerto di ferragosto a Palmi, in Calabria, è scivolato nel camerino mentre attendeva di salire sul palco in piazza Primo Maggio per esibirsi nell’ambito dei festeggiamenti per la Varia davanti, stando alle stime degli organizzatori, a circa ventimila persone. Hadley, che si è comunque esibito, potrebbe avere riportato la rottura del menisco.

Il cantante britannico, leggendario frontman del gruppo musicale che con i Duran Duran hanno dominato le classifiche negli anni ’80, da tempo si esibisce come solista, assieme alla band che lo accompagna.

Così seduto su uno sgabello, Tony Hadley, con la sua voce inconfondibile e il carisma, ha incantato i ventimila fan che hanno ballato sulle note di True, Gold, Through the Barricades e molti altri brani che hanno dominato le classifiche musicali e segnato un’epoca.

Hadley, ha proposto il proprio repertorio rimanendo seduto su uno sgabello e con la gamba infortunata stretta da una evidente fasciatura. In precedenza Hadley aveva ricevuto il Riccio d’Argento di Fatti di Musica di Ruggero Pegna quale Music Legends Award, premio riservato ai miti della musica mondiale. Oggi il 63enne cantante londinese all’ospedale di Lamezia Terme farà accertamenti per capire se effettivamente c’è la rottura del menisco e cosa fare.