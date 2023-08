Inalare gas “esilarante”, sul nuovo sballo dei giovani c’è poco da ridere: provoca gravi danni al cervello

Respirare gas esilarante: la nuova moda in voga tra i giovani in cerca di “sballo” punta tutto su un colpo di spray e un palloncino per inalare. E dopo l’inalazione, il gas sale e alienazione e trip partono immediati. Un espediente economico e popolare, diffuso soprattutto tra chi di soldi per stordirsi con sostanze stupefacenti più costose non ne ha tanti. Un ultimo ritrovato che allarma i medici, da cui è partito un monito sui rischi indirizzato a chi ne fa uso. E, contestualmente, un appello ai colleghi per individuarne i segni e contrastarne gli effetti: «Insospettitevi davanti a pazienti con inspiegabile carenza di vitamina B12».

Respirare gas esilarante: il nuovo sballo in voga tra i giovani

Ma procediamo con ordine. Dunque, come spiega l’Adnkronos in un esaustivo servizio, lo chiamano “gas esilarante”, ma gli effetti dell’utilizzo cronico del protossido di azoto, nuova modalità di sballo popolare soprattutto fra i giovani, dall’Australia all’Europa, non fanno ridere. Anzi, preoccupano non poco i medici che stanno rilevando «difetti neurologici gravi. E, talvolta, permanenti». L’uso ricreativo di questa sostanza, un anestetico leggero che «rimane in uso oggi soprattutto per procedure pediatriche e dentistiche», sta diventando un problema crescente in alcuni Paesi soprattutto. Come per esempio il Regno Unito, spiegano gli autori di una revisione scientifica mirata ad aiutare i camici bianchi a riconoscere i segni di tossicità da protossido di azoto.

Lo studio che mette in guardia su alcuni specifici effetti legati a un uso prolungato

Pubblicato su Cmaj, Canadian Medical Association Journal, il documento è firmato da due ricercatori dell’University of Toronto e specialisti di un ospedale pediatrico canadese. Lo studio mette in guardia su alcuni specifici effetti legati a un uso prolungato. Il protossido di azoto preoccupa perché è low cost e facilmente reperibile online, spiegano gli autori della review. Ed è sempre più scelto dai ragazzi per uno sballo veloce. La prevalenza reale e aggiornata del consumo a scopo ricreativo di questa sostanza non è nota. Ma nel Global Drug Survey del 2021, il 10% di tutti gli intervistati e il 15% degli intervistati canadesi aveva già indicato di aver usato il farmaco nell’anno precedente.

Un espediente diffuso anche perché economico e popolare

Dunque, il protossido d’azoto che, con la sigla N2O, nasce come anestetico, e che in campo medico trova svariate applicazioni, nella sua declinazione allo sballo rischia di rivelare aspetti inediti della sua tossicità. «Il basso costo e la facilità di accesso al protossido di azoto lo rendono una droga ricreativa popolare, soprattutto tra i giovani», scrive Cyrille De Halleux, specialista in medicina interna e terapia intensiva, in forze nella struttura pediatrica Hospital for Sick Children (SickKids). Oltre che capo ricercatore nella Divisione di Farmacologia clinica e tossicologia dell’ateneo di Toronto, Ontario.