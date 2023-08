Imprenditore travolto da 25mila forme di Grana Padano cadute dagli scaffali: ritrovato il cadavere

E’ stato trovato morto l’imprenditore agricolo di 74 anni che ieri è stato travolto da circa 25mila forme di parmigiano Grana Padano, nell’azienda agricola Chiapparini, a Romano di Lombardia (Bergamo). A provocare la caduta delle forme di formaggio è stato il crollo delle scaffalature dedicate alla loro conservazione. L’uomo è stato ritrovato senza vita questa mattina, al termine delle operazioni di soccorso iniziate ieri sera.

Travolto dal Grana Padano, ritrovato dopo ore di ricerche

Durante il lungo intervento di recupero dell’imprenditore, che ieri risultava disperso, è stata attivata anche una squadra Usar (Urban Search And Rescue) di Areu, che ha collaborato con i colleghi Usar dei vigili del fuoco nelle operazioni di ricerca sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, una squadra Usar (Areu e vigili del fuoco), vigili del fuoco, Ats e le forze dell’ordine. I soccorritori hanno lavorato per rimuovere le forme di Grana. Con speranze di trovarlo vivo pressoché nulle per il quantitativo e il peso dei formaggi Grana Padano.

Restano da capire le cause del cedimento degli scaffali: forse un guasto al macchinario che movimenta le stesse forme e che il titolare del caseificio stava utilizzando. La caduta di un primo scaffale, alto fino al soffitto, ha causato un micidiale effetto domino delle forme di Grana Padano e l’uomo è stato travolto senza avere scampo.