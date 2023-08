Il sindaco di Trieste Dipiazza: “Migranti mai così tanti. La spiegazione è politica: colpire il governo Meloni”

«Mai vista un’invasione di migranti come questa a Trieste, e se è così, se si permette tutto questo, la spiegazione è politica: vogliono colpire Giorgia Meloni e tutto il centrodestra al governo». Lo afferma il sindaco Roberto Dipiazza in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘. In questi giorni la città giuliana ha visto acuirsi l’emergenza migranti proveniente dalla rotta balcanica. Tanta gente – racconta- soprattutto pakistana e afghana dorme in strada in condizioni di degrado e grave rischio igienico-sanitario.

Migranti, Dipiazza: “Vogliono dimostrare che il governo Meloni non è in grado di affrontare la questione”

Imprenditore, sindaco per 23 anni, dal 2021 alla sua quinta amministrazione della città giuliana, guida una giunta che insieme al suo partito, FI raccoglie Lega e FdI. L’argomento immigrazione lo conosce bene. “È dagli anni Novanta che mi occupo di problemi legati ai migranti, con i romeni, con i cinesi, ho visto di tutto e di più. Ma una cosa simile non potevo immaginarmela. Come Comune non possiamo fare granché. Di quanto sta accadendo se ne deve occupare la prefettura”. Il primo cittadino di Trieste avanza una proposta. “In Friuli-Venezia Giulia disponiamo di centinaia di caserme militari vuote, in disuso. Si potrebbero utilizzare”. Il governo sta affrontando la crisi bene.

Emergenza migranti, Dipiazza: “Il governo Meloni non ha colpe, sta facendo bene”

A domanda precisa sulla linea seguita dall’esecutivo Meloni Dipiazza risponde: “Il governo non ha colpe, anzi – osserva -. La mia opinione è che quanto sta accadendo, con i famosi 100 mila sbarchi in Italia previsti nel 2023, abbia una motivazione politica avversa a Meloni. La premier in generale sta infatti facendo bene, è in gamba, l’esecutivo anche: ed ecco che con i migranti si trova il modo per metterli in difficoltà”. La motivazione principale ?”Colpire il centrodestra, dimostrare che non è in grado di affrontare la questione, mandarlo a casa”, in ultima istanza, prosegue il sindaco di Trieste. La “regia” secondo Dipiazza, a volere tutto ciò sarebbe “l’Unione europea. Paesi come Malta o Grecia respingono i migranti- spiega-. Altre nazioni ci criticano. Intanto siamo noi che paghiamo lo scotto”. “La verità è che la premier Meloni dà fastidio. Se lo dico è perché la mia esperienza sul campo mi permette di capire se a qualcuno si vuol mettere il bastone tra le ruote – conclude -. “Personalmente, l’aspetto che più mi preoccupa adesso sono i minori non accompagnati, ormai più di 500 in città”.